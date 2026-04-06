El velero autónomo del equipo 'Vaucan' de la UC gana la regata preparatoria de la Micro Ruta de la Sal

'Vaucan'. - UC

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo 'Vaucan' de la Universidad de Cantabria (UC) ha ganado la regata preparatoria de la Micro Ruta de la Sal, celebrada en San Antonio de Ibiza, al ser el participante que ha completado el trazado propuesto, unir la Isla de Ibiza con la Península, con "una mayor autonomía de su embarcación".

La regata, que se llevó a cabo este domingo, contó con la participación de cuatro equipos más procedentes de Barcelona, Ibiza, Cartagena y Cádiz, ha informado este lunes la institución académica.

La embarcación Vaucan, acrónimo de Velero Autónomo de la UC, ha sido construida por un equipo multidisciplinar de estudiantes de las escuelas técnicas de Náutica, Industriales y Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas (ADE), con el patrocinio de SODERCAN a través del proyecto TechFABLAB del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Con este proyecto se pretende también promover la innovación para un transporte marítimo sostenible, apoyar la integración universidad y empresas y fomentar los estudios de ingeniería naval y la cooperación interuniversitaria.

El velero Vaucan tiene aproximadamente 2,30 metros de eslora, está construido en madera y dotado de sistemas de navegación autónoma. Tras su botadura en diciembre de 2025, el equipo realizó ensayos de ajustes de velas, timón, sensores y software de control para garantizar su comportamiento en condiciones reales de viento, oleaje y corrientes.

Además, integra un 'cerebro' a bordo que combina GPS, sensores y algoritmos de control para gobernar automáticamente las velas y el timón, lo que permite una navegación autónoma y eficiente.

La embarcación está concebida como laboratorio flotante para probar soluciones de transporte marítimo más sostenibles, basadas en el viento y en el uso de energías renovables a bordo.

La Micro Ruta de la Sal ha sido impulsada por la Facultad de Náutica de Barcelona (UPC) y organizada por Enregata, entidad responsable de la Ruta de la Sal Rumbo Ibiza, la regata de altura con mayor participación de España.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Marina Mercante y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales.