Viaje a Abbey Road desde el Palacio de Festivales con The Mersey Beatles

Publicado 20/01/2019 18:53:34 CET

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

The Mersey Beatles llegarán el próximo sábado, 26 de enero, al Palacio de Festivales de Cantabria, con su tributo a la banda de Liverpool, The Beatles.

El concierto, de dos horas de duración, tendrá lugar a partir de las 20.30 horas, en la sala Argenta del Palacio de Festivales y en él los asistentes podrán hacer una viaje a Abbey Road.

Con las mejores canciones de los Beatles, la réplica de sus trajes y los instrumentos de la época, este espectáculo recrea toda la emoción y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo.

Lo más parecido que hay a los Fab Four, los Mersey Beatles son naturales, vibrantes y divertidos. Nacidos y criados en Liverpool, estos músicos con mucho talento fueron la banda local en el legendario Cavern Club durante diez años.

Interpretando canciones como 'Twist and Shout', 'Paperback Writer' o 'Let it be', este espectáculo te transportará a Merseyside para disfrutar de la brillantez, la diversión de las canciones y la música que conquistaron el mundo.