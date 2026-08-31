VÍDEO: Garamendi alerta del "descalabro económico" que la crisis migratoria está generando en Ceuta

1113199.1.260.149.20260831134438 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-EUROPA PRESS

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado del "descalabro económico" que la crisis migratoria está suponiendo para Ceuta y ha animado a los españoles a ir allí a "consumir" y a "apoyar" a su población y a sus negocios.

Garamendi ha hecho este llamamiento en declaraciones realizadas a los medios de comunicación este lunes en Santander, donde ha acudido a participar en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Por otra parte, el presidente de la patronal, que ha recordado que el próximo miércoles, 9 de septiembre, la CEOE celebrará en Ceuta su próximo comité ejecutivo, ha demandado un "liderazgo expreso" que aporte "solciones" para Ceuta y para su población: 80.000 personas "que están allí pasándolo mal".

Sin embargo, no ha querido entrar a valorar la actuación del Ejecutivo central ni de su presidente, Pedro Sánchez.

"He dicho lo que tengo que decir. Yo no entro en política, lo que digo es que los ciudadanos lo que queremos son soluciones", ha replicado cuando le han preguntado si consideraba que Sánchez no lo estaba haciendo bien en esta crisis.

El presidente de la patronal se ha limitado a señalar que Ceuta "es España" y que sus ciudadanos "tienen todos los derechos como españoles" y hay la "obligación de darles apoyo" ante una situación que ha tildado de "inconcebible" y que ha sido "un ataque directo a la soberanía nacional" y al "territorio europeo".

Además, ha mostrado su apoyo "expreso" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército que están desplegados en Ceuta. "Estamos viendo que están apedreando al Ejército y el Ejército parece que no se puede defender", ha indicado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/1113199/1/garamendi-aler...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06