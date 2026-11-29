Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en un colegio de Santander - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Villacarriedo, Escalante y Riotuerto han encabezado la participación en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en Cantabria, con más del 78 por ciento, según datos facilitados hasta las 18.00 horas, de acuerdo con los cuales en el conjunto de la comunidad el dato era del 70,75%, 10,3 puntos más que en los comicios de 2023 y el tercero más elevado por autonomías, por detrás de Madrid (72,69%) y la Comunidad Valencia (71,2%).

Por ayuntamientos, Villacarriedo se sitúa en cabeza en términos de participación, con un 78,74%, un 13,63% más que en la anterior cita electoral; seguido de Escalante, con un 78,48% (+7,06%); y Riotuerto, en tercera posición, con un 78,09% (+12,33%). En cuarto lugar se encuentra Cieza, con un 77,28%, que supone un incremento del 5,5%.

Además, varios municipios han superado la barrera del 75%, como Marina de Cudeyo, con un 75,54%; Villaescusa (75,53%); Entrambasaguas (75,45%); Polanco (75,37%) y Penagos, con un 75,23%.

En el lado contrario, los que menos participación han registrado han sido San Roque de Riomiera (57,14%), Santiurde de Reinosa (58,82%) y Cabezón de Liébana (60,35%) y ello pese a subir en los tres casos respecto a 2023.

En relación a esas generales, donde más se ha incrementado la participación ha sido en Polanco (+15,05%) y Castro Urdiales (14,59%).

También han registrado un notable alza, por encima del 13%, Rasines y Ruesga (13,7%), Villacarriedo (13,63%), Miengo y Villaescusa (13,3%), Bareyo (13,23%) y Bezana (13,09%).

Los dos únicos municipios cántabros donde ha bajado el voto respecto a 2023 han sido San Miguel de Aguayo (-8,45%) y Peñarrubia (-3,26%).

Por su parte, entre los que han subido la participación, aquellos en los que lo ha hecho de forma más leve son Pesquera (+1,51%), Miera (+3,01%) y Tresviso (+3,32%).