La vivienda de segunda mano en Cantabria cuesta en octubre un 16,1% más que hace un año, según Fotocasa

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Cantabria se ha situado en octubre en los 2.421 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento anual del 16,1 por ciento, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Este repunte interanual registrado en Cantabria es el séptimo más acusado por comunidades autónomas y es casi dos puntos inferior al experimentado a nivel nacional (+18%).

En términos mensuales, la subida ha sido del 1,84%, por encima de la experimentada a nivel nacional (+1,2%) y la cuarta mayor por comunidades autónomas, solo superada por la registrada en Galicia (+2,4%), Madrid (+2,3%), y Aragón (+2.1%).

En cuanto al ránking de precios por comunidades, el de Cantabria es el octavo mayor y no llega al de media del país (2.789 euros/m2).

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en siete de los ocho municipios de los que Fotocasa ofrece datos de variación interanual.

Las mayores subidas interanuales se dan en Noja (+28,2%); Santoña (+16,8%) y Reinosa (+15,2%), seguidas por las de Torrelavega (+13,4%), Castro-Urdiales (+12,7%), Laredo (+9,7%) y Santander (+1%). De los analizados, la única caída interanual ha sido la de Astillero (-5,5%).

En términos mensuales, los mayores crecimientos se han dado en Reinosa (+11,7%); Torrelavega (+4,8%) y Laredo (+3,1%), y solo se ha registrado un descenso: el de Santander (-0,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, hay tres que superan el umbral de los 3.000 euros/m2, que son Suances (4.422 euros/m 2); Noja (3.301 euros/m2), y Castro-Urdiales (3.115 euros/m2).

Por debajo ya de esa franja se sitúan Santander (2.879 euros/m2); Laredo (2.740 euros/m2); Santa Cruz de Bezana (2.480 euros/m2); Santoña (1.926 euros/m2); Astillero (1.698 euros/m2); Torrelavega (1.680 euros/m 2), y Reinosa (1.087 euros/m2).