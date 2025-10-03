Volotea operará desde diciembre los vuelos Santander-Granada, que pasan de 26 a 120 al año

Archivo - Un avión de Volotea en una imagen de archivo - VOLOTEA - Archivo

Habrá dos conexiones semanales por parte de esta aerolínea, adjudicataria del contrato de publicidad y acciones promocionales

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Seve Ballesteros ha aumentado la conectividad de Santander con Granada de 26 a 120 operaciones (más de un 360%) a lo largo del año, con dos vuelos a la semana.

Empezarán a ser operados en diciembre por Volotea, adjudicataria del contrato de servicios de publicidad y acciones promocionales convocado por el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Cantur.

La mejora de esta ruta aérea es fruto del trabajo que vienen realizando las consejerías de Fomento y Turismo con el objetivo de mejorar la oferta del aeropuerto cántabro y hacerlo más competitivo, según han subrayado los responsables de estos departamentos, Roberto Media y Luis Martínez Abada, en un comunicado remitido por el Gobierno regional.

Ambos han reafirmado que el Ejecutivo mantiene su estrategia de dotar al Seve Ballesteros de nuevas rutas -especialmente tras el reciente anuncio de Ryanair de la supresión de las que venía operando con Roma, Milán, París y Viena- y, además, enfocar éstas a una programación anual que consolide la actividad del aeródromo, independientemente de intensificar la misma en los periodos de mayor demanda viajera.

En este sentido, han destacado que la de Granada se suma a la ampliación a todo el año de la ruta con Mallorca, así como la recuperación de los vuelos a Alicante y a Bucarest o las futuras conexiones con Sofía, Almería y Lanzarote, que se perdió en 2018.

ACCIONES PROMOCIONALES

La adjudicación a Volotea del nuevo contrato para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado de Granada ha sido publicada este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Entre las acciones promocionales que llevará a cabo la aerolínea para dar a conocer el destino Cantabria destaca el vinilado de dos aviones que promocionarán los atractivos de la comunidad autónoma, así como diferentes acciones online y offline a través de los mecanismos y soportes habituales de la aerolínea

La apuesta por ampliar la oferta del aeropuerto Seve Ballesteros busca atraer nuevos viajeros procedentes de Andalucía en distintas épocas del año con la finalidad de desestacionalizar y diversificar el turismo, así como ofrecer diversidad de destinos a los viajeros cántabros.

El aérea de influencia potencial de Granada incluye a más de 3,7 millones de habitantes entre las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba, lo que sitúa a este territorio entre los emisores de turistas a Cantabria "más potentes del sur peninsular", según un estudio de la Universidad de Cantabria.