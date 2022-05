Vox impulsará en el Congreso el tren Santander-Bilbao en respuesta a la demanda de apoyo de Revilla

Aclara que este respaldo es a la infraestructura, y no a un Revilla que "no lo merece" y que busca apoyos "para ocultar su incompetencia"

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en el Congreso de los Diputados apoyará impulsar la inclusión del tren Santander-Bilbao en la Red Básica Ampliada de la Unión Europea para que esté concluido antes de 2040, tal y como le demandó el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que, sin embargo, le ha reprochado que busque ahora el apoyo de su formación "para ocultar su nefasta gestión e incompetencia".

Así lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa el vicepresidente de Vox Cantabria y diputado nacional, Emilio del Valle, quien ha aclarado que el respaldo de su grupo parlamentario en el Congreso a esta petición sobre el tren a Bilbao es en favor "de España y de Cantabria" para que se consigan fondos europeos para financiar esta conexión que supondrá una mejora de las infraestructuras, pero no es un apoyo "para un responsable político que no lo merece".

El pasado abril, Revilla envió sendas cartas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y a los cinco diputados por Cantabria del Congreso de los Diputados --1 de su propio partido, el PRC; 2 del PP, 1 del PSOE y otro de Vox-- para pedirle el apoyo a esta reivindicación y lograr que el Gobierno de España se implique para avanzar en la construcción de la conexión Santander-Bilbao y lograr que esté concluida antes de 2040.

Del Valle ha respondido a esta misiva con una carta a Revilla, fechada el pasado 3 de mayo y dada a conocer hoy por el propio diputado de Vox en la que informa al presidente de Cantabria de que su formación "defenderá desde Cantabria y desde todos los rincones de España, el progreso de los sistemas de comunicación que deben vertebrar la Nación".

Sin embargo, en ella, lamenta que "solo cuando se ha conocido que Cantabria había perdido el tren de lso fondos europeos para el desarrollo ferroviario con Europa" Revilla haya "pedido ayuda" a Vox.

"No encuentro otro motivo para su cambio de actitud que el intento por su parte de querer difuminar su única responsabildiad en la pérdida de estso fondos que demuestra una vez su nefesta gestión e incompetencia", indica en la carta.

En ella, Del Valle reprocha a Revilla que él ni su Gobierno acudieran a las reuniones en las que se negociaba el trazado de la conexión ferroviaria europeoa, el denominado Corredor Atlántico, cuando se estaba "en tiempo y forma para negociarlo" y sea "ahora, que el plazo de negociación ha finalizado", cuando "tiene prisa en conseguir que Cantabria forme parte de dicho Corredor" y una vez que se ha "descubierto su incompetencia" para lograrlo.

Además, en la carta, critica que Revilla "utilice la coartada del cambio climático" para intentar optar a fondos europeos que permitan realizar este proyecto concreto.

En este sentido, Del Valle ha avisado que su partido no admitirá usar "falacias ni mantras de izquierda radical" para justificar esta infraestructura.

Pese a considerar que la de Revilla "no es la mejor forma" de solicitar la colaboración de los partidos con representación en el Congreso, Del Valle ha explicado que, no solo él, sino todo su grupo (con 52 diputados) apoyarán esta infraestructura, que --le recuerda-- no se limita a Cantabria sino que es un "proyecto de Estado".

"Como en todos ellos, Vox estará siempre presenta en la defensa de nuestras justas reivindicaciones en todos los foros europeos en los que podamos tener voz", le ha indicado en la carta.

Sin embargo, en ella, ha considerado "una pena" que hayan tenido que transcurrir "más de 20 de años" de gobierno de Revilla (en distintas etapas) para que se diera cuenta, "en 2022, de la importancia de este proyecto de comunicación para Cantabria y todas las comunicaciones del norte".

Del Valle espera que Cantabria "no quede relegada de nuevo en el mapa de las infraestructuras de transporte europeas". "Ese es mi compromiso y también el de Vox", concluye la carta.

En la rueda de prensa, el diputado ha recordado que "en pleno 2022" Cantabria es "la única comunidad autónoma que no tiene en su territorio ni un solo metro de línea AVE en ejecución" y ha denunciado también "el abandono de las líneas de cercanías y FEVE", "unas políticas nefastas que --dice-- ha traído el regionalsocialismo".

LAMENTA LOS "ATAQUES" DE REVILLA A VOX

Cuestionado por los periodistas acerca del apoyo reclamado por Revilla a Vox cuando es un partido al que ha tildado de "ultraderecha" y al que ha criticado, Del Valle ha señalado que es algo a lo que en Vox "están acostumbrados" a que les llamen así y que les tilden también de "xenófobos, racistas o machistas".

En este sentido, ha lamentado que Revilla "entre en ese juego político de descalificar al contrario" y cree que "ataca" a Vox porque el regionalista ve que cada vez este partido "va cogiendo más fuerza", tanto en España, como en Cantabria.

"Cuando ve que peligra el escaño del señor Mazón (el único diputado que tiene el PRC en el Congreso), cuando ve que Vox cada vez está cogiendo más fuerza en toda España y en Cantabria... por eso ataca a Vox", ha dicho.

Del Valle ha recordado que compartió Consejo de Gobierno con Revilla en el Ejecutivo presidido por el 'popular' José Joaquín Martínez Sieso en la etapa 1995-1999 y ha asegurado que "siempre han tenido una buena relación".

Por ello, ha lamentado las críticas de Revilla a su partido y lo ha achacado al crecimiento que Vox está teniendo. Del Valle ha asegurado que algunos sondeos muestran que, de cara a las próximas elecciones generales, Vox tendría "prácticamente un empate técnico" con el PP, mientras que el PRC y el PSOE caerían.

