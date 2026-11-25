El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle - VOX

TORRELAVEGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, ha reclamado mayor seguridad en Torrelevega, donde "las reyertas y los enfrentamientos con arma blanca se han convertido en algo habitual", ha afirmado, y ha trasladado la propuesta de su formación de profesionalizar las cúpulas de la Policía y la Guardia Civil.

Así lo ha señalado en una visita al barrio de La Inmobiliaria junto a los candidatos Laura Velasco y Antonio de la Riva, y el portavoz municipal, Roberto García Corona.

Del Valle ha explicado que "hace noches, junto a la estación de tren, dos varones marroquíes protagonizaron una tremenda pelea. Algo que, según nos comenta la policía, es muy habitual, ese tipo de reyertas. Los vecinos también nos han trasladado su hartazgo y miedo por esta situación y reclaman seguridad en las calles", ha dicho.

El candidato ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "deben estar con los ciudadanos y no en manos de los políticos ni para favorecer a los políticos", por lo que Vox propone que los directores generales del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil sean profesionales con amplia experiencia en materia de seguridad y "no políticos con carné de su partido".

Asimismo, el partido de Santiago Abascal apuesta por la equiparación salarial para todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y miembros de la Guardia Civil porque considera que "no es de recibo que las policías autonómicas estén ganando mucho más dinero que nuestros funcionarios del Estado".

También impulsará que los dos cuerpos y los funcionarios de prisiones sean reconocidos como profesión de riesgo.

Por otro lado, Del Valle ha anunciado que, si gobierna su formación tras las elecciones generales del próximo domingo, intensificará la lucha contra el narcotráfico y para ello volverá a poner en marcha OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que suprimió el actual ministro del Interior, Fernando Garnde-Marlaska.

"Promoveremos toda la protección, medidas preventivas, políticas policiales y judiciales para prevenir la violencia y las agresiones sexuales. No puede ser que las mujeres estén desprotegidas", ha anunciado también.

"Este Gobierno, que presume de ser feminista, ha soltado a violadores y a agresores sexuales dejando a las mujeres desprotegidas. Porque aquí presumen de feminismo y dicen 'somos feministas porque somos socialistas', como el señor Ábalos, que presumía de ello y luego se dedicaba a colocar a fulanas en Adif y en todo su entorno", ha sentenciado Del Valle.