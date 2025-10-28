Vueling estrena su nueva ruta entre Alicante y Santander

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea de bajo coste Vueling ha inaugurado este martes su nueva ruta directa entre Alicante y Santander. El vuelo, VY1350, despegó del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a las 17.58 horas y aterrizó en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a las 19.18 horas, marcando el inicio de esta nueva conexión, ha informado la compañía perteneciente al grupo IAG.

La conexión contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025-2026.

Con esta ruta, Vueling refuerza la conectividad doméstica desde ambas ciudades, facilitando los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre la Comunidad Valenciana y Cantabria.

El lanzamiento de esta ruta se enmarca en el refuerzo de la operativa de Vueling en la base alicantina, donde ha incorporado un avión adicional este invierno, elevando a cinco la flota.

Además, ha superado por primera vez el millón de asientos ofertados durante los meses de invierno, un 12,5% más que el año anterior, consolidando su red de rutas nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Además, Vueling continúa fortaleciendo su presencia en el Seve Ballesteros-Santander, ofreciendo a los pasajeros del norte de España un acceso directo y cómodo al sureste peninsular durante toda la temporada de invierno.