Un vuelo de Edimburgo llega al 'Seve' con más de nueve horas de retraso tras desviarse a Madrid

Archivo - Avión de Ryanair en aeropuerto Seve Ballesteros de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vuelo de Ryanair que cubrió el martes la ruta entre Edimburgo (Escocia) y Santander aterrizó en el aeropuerto Seve Ballesteros con más de nueve horas de retraso tras desviarse a Madrid.

Fuentes de Aena han explicado a Europa Press, que esta incidencia se debió a "motivos técnicos de la compañía".

El vuelo debía partir a las 9.55 horas de Edimburgo y llegar al aeródromo cántabro sobre las 13.20, para luego regresar el avión hacia la capital escocesa a las 13.45.

Sin embargo, según la información proporcionada por la asociación Amigos de Parayas, el avión no salió de Edimburgo hasta pasadas las 11.30 horas y, además, fue desviado a Madrid y no llegó al Seve hasta aproximadamente las 22.30.

Esta incidencia hizo que el vuelo Santander-Edimburgo partiera con más de once horas de retraso, pocos minutos antes de la una de la madrugada.