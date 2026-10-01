Vuelven a subir en septiembre las listas de espera sanitarias, un 4,8% la quirúrgica

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SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las listas de espera sanitarias en Cantabria han vuelto a subir en septiembre, sobre todo la quirúrgica, que se ha incrementado un 4,8 por ciento respecto al mes anterior, hasta las 17.449 personas.

En cuanto a la demora media, la espera para someterse a una operación ha crecido en 1,5 días respecto a agosto y llega a los 155,4 días, lo que supone más de cinco meses.

En contraposición, ha bajado la demora media para una prueba y para una consulta, según los datos publicados este jueves, 1 de octubre, por el Servicio Cántabro de Salud y consultados por Europa Press.

LISTA QUIRÚRGICA

Respecto a lista de espera quirúrgica, sigue la tendencia al alza de los últimos meses que hace que Cantabria haya cerrado septiembre con 799 personas más que en agosto a la espera de una operación.

Y en relación a las que había al finalizar el año pasado, cuando ascendían a 14.490, el aumento es del 20,42 por ciento.

También la demora ha aumentado en 18,6 días con respecto a la que había a cierre de 2025.

En septiembre se realizaron en septiembre 1.971 intervenciones programadas y 442 urgentes.

MÁS PACIENTES PARA PRUEBAS Y CONSULTAS PERO MENOS DEMORA

Por su parte, la lista de espera para consultas hospitalarias ha crecido con respecto a agosto en 588 personas (+1,52%), hasta las 39.249, pero la demora media se ha reducido en 2,6 días, hasta los 58,4 días, bajando así de los dos meses.

Y con respecto al cierre de 2025, cuando había 37.331 personas a la espera de una consulta, el incremento en el número de pacientes ha sido del 5,14%.

También la lista de espera para pruebas diagnósticas, y a diferencia de lo que ocurrió el mes anterior, ha crecido, elevándose un 1,56%, hasta las 38.223 pacientes, 587 más que a cierre de agosto.

Sin embargo, a pesar de aumentar el número de pacientes en espera, se ha registrado una reducción en la demora media, que ha pasado de los 71,1 días en agosto a 66,1, esto es cinco días menos.

Si se compara con los datos a cierre de 2025, cuando la demora era de 74 días, ha descendido en casi 8 días.

ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, y también con datos a cierre de septiembre, los cántabros tienen que esperar una media de 3,6 días para una cita con su médico de Atención Primaria.

Sin embargo, hay muchas variaciones según la zona. Así, por ejemplo, en algunas como Liébana, Nansa, Alto Asón, Pisueña-Selaya o Meruelo, entre otras, apenas hay espera o ronda el día, en otras, supera la semana.

Este es el caso, por ejemplo, de centros de salud de Colindres, donde la demora media supera los diez días; Camargo Costa (8,7 días); Bezana (8,4) o algunos de Santander.