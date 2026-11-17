SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decimosexta edición del Festival Internacional de la Magia y lo Visual llevará "lo mejor de la magia del momento" los días 28 y 29 de noviembre al Palacio de Festivales de Santander, con cinco artistas "de primer nivel" procedentes de España, Alemania, Austria, Cuba y Ucrania.

Bajo la dirección artística y presentación de Raúl Alegría, la gala 'Estrellas de la magia', dirigida a todos los públicos, ofrecerá durante cerca de dos horas nueva magia, flamenco, telepatía, grandes ilusiones, manipulación, humor y efectos sorprendentes, de la mano de magos premiados internacionalmente.

Raúl Alegría ha presentado la gala este martes en rueda de prensa, junto a la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD), María Fernández Rosillo; y la directora de programación del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra.

El mago y director ha explicado que se trata de una experiencia concebida para toda la familia y en la que se fusionan la emoción, la sorpresa y la belleza visual.

Según ha avanzado, sus intervenciones y el montaje de apertura serán completamente nuevos, con el propósito de que quienes repiten la experiencia encuentren siempre propuestas renovadas.

Raúl Alegría ha aprovechado la ocasión para reivindicar que el ilusionismo se reconozca como un arte escénico, cuya decisión la Academia de las Artes Escénicas de España someterá a votación el próximo mes de diciembre.

En cuanto a la evolución de la magia, ha indicado que esta especialidad va "de mano" con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA). "Hay ingenieros que fabrican cosas de magia", ha señalado el director, que ha puntualizado que este avance no sustituye el poder contemplar a un artista en directo.

Asimismo, ha apuntado que en los últimos años él usa "mucho" los objetos cotidianos para hacer magia dado que, a su juicio, da la sensación de que el número "no está trucado".

Por su parte, Rosillo ha destacado que este Festival se ha consolidado a lo largo de sus ediciones como una de las grandes citas del ilusionismo en España, reuniendo cada año a algunos de los mejores artistas del panorama mundial.

Asimismo, ha puesto en valor su capacidad para acercar al público una disciplina artística que reúne "creatividad, talento, imaginación y emoción".

Mientras que Ibarra ha subrayado la expectación que despierta en cada edición este Festival, que para la sesión del sábado ya tiene las entradas agotadas, a falta del 10% que se reservan en taquilla para el mismo día del espectáculo.

PROGRAMA

La gala 'Estrellas de la magia' propone un recorrido por diferentes estilos y formas de entender la magia, con artistas reconocidos y galardonados en certámenes nacionales e internacionales.

Entre los protagonistas de esta edición figura el alemán Nikolai Striebel, campeón mundial en la modalidad de magia general y uno de los referentes de la nueva magia visual europea. Su número, construido alrededor de un avión de papel que se desplaza por el escenario, representa una de las propuestas más singulares de la gala.

Desde España llegará Charlie Mag, distinguido con el Mandrake d'Or de París. Su actuación fusiona manipulación, música, danza y flamenco, con una propuesta en la que combina el baile y el taconeo flamenco con una extraordinaria manipulación de cartas.

La pareja austríaca Anca & Luca, campeones mundiales de mentalismo, aportará una propuesta de telepatía y telequinesis. Su actuación se construye a partir de objetos personales que el público lleva consigo, cuyos detalles son identificados de forma sorprendente por Anca desde el escenario y con los ojos vendados.

Por su parte, Adrián Carratalá y Katerina, es un dúo integrado por un mago español y una artista ucraniana, reconocidos por sus propuestas originales que combinan magia de sombras y mentalismo.

Carratalá es tricampeón de España de Magia, obtuvo el tercer premio europeo de magia de salón y ganó el concurso internacional Penn & Teller: Fool Us, celebrado en Las Vegas. Destaca por su faceta como creador de efectos e ilusiones que comercializa para profesionales de todo el mundo.

El apartado de grandes ilusiones tendrá como protagonista a la artista cubana Lucía Rivera, quien presentará por primera vez ante el público la creación con la que obtuvo el Premio Nacional de Grandes Ilusiones en los últimos campeonatos de España, situándose como la primera mujer en obtenerlo tras 41 ediciones.

Su número, titulado 'Cyborg', plantea una historia ambientada en una fábrica de robots, con cuatro mujeres en escena y un despliegue de más de seis grandes aparatos.

La gala 'Estrellas de la magia' servirá como clausura a un Festival que ha recorrido siete localidades cántabras con propuestas de magia de calle y actividades durante los fines de semana.

En este marco, Raúl Alegría abrirá el XVI Festival Internacional de la Magia y lo Visual el 27 de noviembre en Santander con el espectáculo 'El reto: Aparición del helicóptero', en la Plaza del Ayuntamiento.