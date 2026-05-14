El XXIV Día de la Seguridad Privada reconoce a 58 trabajadores por actuaciones destacadas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Día de la Seguridad Privada ha reconocido este jueves, en un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander, a 58 trabajadores del sector por actuaciones destacadas.

El evento, organizado por la Delegación del Gobierno y la Comisión integrada por las empresas del sector en Cantabria, ha estado presidido por el titular de la primera, Pedro Casares, quien ha resaltado a las empresas de seguridad privada como "parte esencial" de la "tarea compartida" de garantizar la convivencia.

Durante el acto, han intervenido el portavoz de la Comisión de Empresas de Seguridad Privada en Cantabria, David Verdeja, el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, el comisario Fernando Chemelal, y el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón.

Han participado la entrega de distinciones la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el vicepresidente primero del Parlamento, Alejandro Liz: el director general de Emergencias, Samuel Ruiz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; y el jefe accidental de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Francisco García.

Durante su intervención, Casares ha reivindicado el papel de la seguridad privada "como claro ejemplo de colaboración" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales y ha expresado su reconocimiento a todos los hombres y mujeres que trabajan en el sector.

En este punto, ha indicado que en Cantabria hay 20 empresas de seguridad privada más nueve nacionales con delegación, 15 centros de formación y más de 1.000 establecimientos, y su labor se suma a la "tarea compartida" de "garantizar la tranquilidad y convivencia en nuestra sociedad".

"Vuestro trabajo al lado de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha convertido en un elemento estratégico para resolver muchas situaciones de la forma más ágil y más eficaz posible", ha añadido.

Y es que, ha destacado, todos los cuerpos policiales encuentran en los trabajadores de seguridad privada "una aliado fundamental" porque su labor de "vigilancia, prevención y detección temprana permite anticipar riesgos, proteger espacios y reforzar la capacidad de actuación".

Esta coordinación y colaboración es "excelente" y así seguirá siendo, ha afirmado Casares, que ha asegurado que la Delegación del Gobierno seguirá "impulsando esa colaboración público-privada, fortaleciendo canales de coordinación y apoyando todas aquellas iniciativas orientadas a mejorar la formación, la profesionalización y reconocimiento social del sector de la seguridad privada".

"Hacer Cantabria uno de los lugares más seguros del mundo es una tarea colectiva y una responsabilidad compartida por todos los que defendemos que el cumpliendo efectivo de las leyes es una base fundamental para consolidar la concordia, la convivencia y la democracia", ha señalado.

Además, ha reafirmado que las empresas de seguridad privada en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales están "contribuyendo a proteger aquello que más valor tiene: la posibilidad de vivir sin miedo y con esperanza". "Solo cuando una sociedad se siéntete segura avanza unida hacia el futuro", ha concluido el delegado del Gobierno.