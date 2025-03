El Zoo de Santillana rechaza las críticas de Dean y Proyecto Gran Simio y asegura que "cuenta con todos los avales"

No se cambiará de ubicación el recinto de los orangutanes, como demandaban estas asociaciones, porque "no hace falta"

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Santillana del Mar ha rechazado, y se ha mostrado "ofendido", por las críticas de Fundación Dean y Proyecto Gran Simio a las condiciones en las que viven los animales allí y ha asegurado que "cuenta con todos los avales" de distintas asociaciones que engloban este tipo de recintos.

Así han respondido desde el Zoo a las manifestaciones de ambas agrupaciones, que han criticado el estado de la instalación y las "inaceptables" condiciones en que se encuentran sus animales, principalmente los orangutanes, y han exigido "medidas inmediatas y contundentes".

En los mismos términos usados por Dean y Proyecto Gran Simio, el Zoo ha señalado en un comunicado que "lo que es inaceptable" y requiere de "medidas inmediatas y contundentes" es que "asociaciones que se hacen llamar animalistas" se dediquen a "atacar la reputación" de centros de conservación como el Zoo de Santillana.

Su directora gerente, María Pardo de Santayana, ha reivindicado que esta instalación tiene una trayectoria de casi 50 años en programas de recuperación de fauna silvestre, de investigación, de conservación de especies amenazadas de extinción y realizando labores de educación ambiental para concienciar a la sociedad de la importancia de la biodiversidad.

"Somos un Arca de Noé y nos ofende que asociaciones como estas, cuestionen nuestra reputación y nuestro buen hacer", ha reconocido Pardo de Santayana, que ha asegurado que en el zoo "velan día y noche por el bienestar animal" porque es su "prioridad" y están "constantemente implementando mejoras encaminadas a mantener los estándares de bienestar que se exigen hoy en día en todo zoológico que se precie".

El propietario y consejero delegado del zoo, José Ignacio Pardo de Santayana, ha mostrado su "sorpresa" por la "visita de incógnito" que han realizado miembros de Dean y Proyecto Gran Simio. "Han mirado sin saber nada de lo mucho que hacemos en el Zoo ni de los éxitos reproductivos que hemos tenido", ha afeado.

UN SINSENTIDO CAMBIAR DE SITIO EL RECINTO DE LOS ORANGUTANES

Además, ha considerado un "sinsentido" que estas asociaciones propongan cambiar de sitio las instalaciones de los orangutanes de Sumatra cuando estos animales "llevan ahí 30 años y nunca ha pasado nada". "Todo lo contrario: Se han reproducido muchas veces y hemos recibido varios ejemplares de distintos zoos de Europa para vivir aquí precisamente porque los expertos de la especie consideraban que aquí se cumple con todo lo que hace falta para garantizar su bienestar", ha señalado.

Ve "absurdo" que se proponga cambiar la instalación de los orangutanes a un lugar más alto porque en enero de 2023 hubo una inundación que llegó "a sus recintos exteriores". "No es lógico pues, si lo fuera, también en España habría que plantearse cambiar ciudades como Bilbao o Valencia de ubicación pues en ambos lugares hubo terribles inundaciones con pérdidas de vidas humanas y eso nadie se lo plantea porque es absurdo", ha comparado.

Pardo de Santayana ha asegurado que en el zoo están "preparados para que no les pase nada" a los animales. En cuanto a los orangutanes, ha afirmado que "en ningún momento" vieron comprometida su vida por la inundación de 2023.

"Cambiar una instalación de orangutanes no es cualquier cosa, es como cambiar un chalet de sitio, y no haciendo falta, no lo vamos a hacer", ha sentenciado.

Además, ha recordado que en 2024, el Gobierno de Cantabria hizo en la sima del arroyo Negro una actuación para solucionar el atasco que provocaba la subida del agua y "desde entonces, no hemos vuelto a correr riesgo de inundación".

Por último, el propietario ha afirmado que "no les preocupa especialmente lo que puedan opinar estas asociaciones" cuando "saben", por las encuestas de satisfacción que realizan, que "la mayoría del público" que visita el Zoo de Santillana "sale contento y con buena impresión".