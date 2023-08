Zuloaga, "seguro" de que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno y habrá una legislatura de "avance"

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, se ha mostrado "seguro" de que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno y de que la legislatura que se inicia "vendrá marcada por el avance en derechos, inversiones y refuerzo del Estado de Bienestar".

Así se ha pronunciado antes de asistir en Madrid este jueves al Pleno de Constitución de la XV Legislatura en el Congreso, para respaldar a los dos diputados socialistas elegidos por Cantabria, Pedro Casares y Noelia Cobo, y a Secundino Caso en el caso del Senado.

Zuloaga se ha felicitado de la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso.

"Con Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, está garantizada la defensa con fuerza de los intereses de Cantabria y España" y las inversiones impulsadas por el Ejecutivo socialista en los últimos años en la comunidad, ha afirmado un optimista Zuloaga.

También Zuloaga ha aprovechado para criticar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el "silencio" acerca de sus ingresos desde que está al frente del partido. "No puede ser que pretenda ser presidente del Gobierno de España quien no da explicaciones, quien no es transparente con la ciudadanía de Cantabria o con la ciudadanía de España", ha dicho.