El 112 de Castilla-La Mancha coordinó la actuación en 235 accidentes de tráfico graves durante el pasado año - JCCM

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, organismo perteneciente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha coordinado la ayuda de los grupos de intervención en emergencias en los 235 accidentes de tráfico graves que se contabilizaron durante el año pasado en la región, y en los que fallecieron un total de 74 personas.

Estos datos reflejan un descenso en el número de accidentes de tráfico graves ocurridos el pasado año, en comparación con los registrados durante el año 2024, cuando se contabilizaron 243 incidentes de gravedad, es decir, en 2025 se han registrado ocho accidentes menos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, con esa disminución de la siniestralidad en carretera, el índice de mortalidad también se ha reducido. En este análisis se registran ocho víctimas mortales menos que en el año anterior. En concreto, en 2025 fallecieron 74 personas a consecuencia de los accidentes de tráfico graves, mientras que en 2024 la cifra total de decesos en carretera fue de 82.

Durante 2025, desde el Servicio 112 se ha atendido una media mensual de 20 accidentes de tráfico graves. La mayor parte de los incidentes han sido por salida de vía o por colisión. En el primer semestre del año, un total de 48 accidentes, la mayoría de ellos, se produjeron por la salida de vía del vehículo; mientras que, en el segundo semestre, el mayor número de accidentes registrado fue por colisión, con 55 contabilizados.

Por provincias, Toledo ha sido donde se han producido un mayor número de incidentes en el pasado año, sumando un total de 89 accidentes de tráfico graves, lo que representa cerca del 38 por ciento del total de toda la región.

Ciudad Real es la segunda provincia con más incidentes, contabilizando un total de 45. Las provincias de Cuenca y Albacete registran una cifra similar, con 38 y 34 accidentes en sus carreteras; mientras que Guadalajara se convierte en la provincia donde ha habido menos siniestros viales en 2025, con un total de 29.

JULIO Y JUNIO LOS MESES CON MÁS ACCIDENTES

Según el análisis mensual del número de accidentes de tráfico graves producidos en las carreteras de la región, las cifras más significativas se han registrado en los meses de julio y junio. En este sentido se registraron 33 y 25 accidentes de tráfico graves, respectivamente.

Por su parte, en 2025 se ha reducido la cantidad de siniestros viales graves ocurridos en agosto, respecto al año anterior, pese a que es un mes en el que aumenta, de manera significativa, la cantidad de desplazamientos por carretera. Así, en agosto se contabilizaron 16 incidentes graves, frente a 22 el año 2024. Algo que también ocurrió en septiembre, cuando se contabilizaron 19 accidentes de tráfico en 2025 frente a 26 del año anterior.

Además, en los periodos de principio y final de año se refleja un aumento de la siniestralidad en las carreteras de Castilla-La Mancha. El análisis de los datos de 2025 refleja un mes de diciembre con un total de 24 accidentes de tráfico graves en Castilla-La Mancha, al igual que en enero de 2025, cuando se registraron 21 accidentes.

Los meses con menor siniestralidad al volante fueron octubre y febrero, con diez incidentes graves en el primer caso, y 14 en el segundo mes del año 2025.

COORDINACIÓN DE RECURSOS DESDE EL 112

Los accidentes de tráfico son los incidentes, atendidos por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, en los que es necesaria la intervención de un mayor número de recursos.

Así, desde la Sala del 112 se movilizan y se coordina la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, normalmente efectivos de la Guardia Civil; y los servicios sanitarios, que despliegan la mayor parte de sus recursos como médicos de urgencias, ambulancias, UVI y los helicópteros medicalizados, fundamentales para el traslado urgente de heridos graves.

Los bomberos son también una parte importante en este tipo de siniestros, dado que en ocasiones los afectados por los accidentes quedan atrapados en el interior de los vehículos, siendo necesaria su excarcelación. Finalmente, es justo señalar al personal de mantenimiento de carreteras, cuya labor es imprescindible a la hora de normalizar el estado de la vía y la circulación.