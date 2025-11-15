El 112 de C-LM atendió este verano 18 accidentes acuáticos, en los que perdieron la vida siete personas

TOLEDO 15 Nov. (EUROPA PRESs) -

Un total de siete personas han fallecido este verano en accidentes acuáticos que han tenido lugar en piscinas o zonas naturales de baño de la región y en cuya resolución ha intervenido el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Aunque estos siete fallecimientos son los casos de mayor gravedad, en total han sido 18 los accidentes en los que el 112 ha tenido que coordinar la intervención de distintos cuerpos de emergencia, como bomberos y personal sanitario, además de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cruz Roja.

Según informa el Ejecutivo en nota de prensa, de los siete casos en los que se ha registrado el fallecimiento de una persona, cuatro de ellos se produjeron en piscinas y tres en zonas de baño naturales, siendo el primero el que tuvo lugar el 29 de junio en el río Bullaque, a su paso por el municipio de Porzuna (Ciudad Real), donde falleció un joven de 29 años.

Un mes más tarde, concretamente el 27 de julio, perdió la vida un hombre de 50 años mientras se encontraba en el embalse de Entrepeñas, en Pareja (Guadalajara). Al día siguiente, el 28 de julio, también en la provincia de Guadalajara, rescataron el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años que se había sumergido en la zona de baño del parque fluvial de Zorita de los Canes.

Los otros cuatro casos, como se menciona más arriba, se produjeron en piscinas, tanto municipales como particulares, teniendo lugar el primero de ellos el día 8 de agosto, en La Villa de Don Fadrique (Toledo), donde falleció un hombre de 89 años.

A finales de ese mismo mes, el día 30 de agosto, rescataron inconsciente del interior de una piscina de La Poblachuela (Ciudad Real) a un hombre de 40 años, que pese a recibir asistencia sanitaria 'in situ', falleció en el lugar.

El 20 de septiembre se produjo el fallecimiento de un joven de 24 años debido a un golpe en la cabeza, al zambullirse en una piscina de Mora (Toledo).

El último fallecimiento se registró a principios del mes de octubre, concretamente el día 5, cuando se localizó a un hombre de 80 años en estado de inconsciencia en el interior de una piscina de Puerto Rey (Toledo) y que, a pesar de la asistencia sanitaria prestada, falleció en el lugar.

Por lo que respecta a la zona donde se han producido los accidentes, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias destacan que la gran mayoría de ellos han tenido lugar en piscinas, tanto particulares como municipales. Concretamente, en esos lugares se han registrado 14 del total de las 18 incidencias producidas durante este verano, mientras que las otras cuatro restantes han tenido lugar en zonas de baño naturales.

Por meses, tanto junio como julio fueron los que más incidentes registraron, con seis avisos cada uno y sumando un total de 12 de los 18 accidentes acuáticos graves producidos en este 2025. A continuación, se sitúa el mes de agosto con tres incidentes, septiembre con dos y, por último, octubre, que solo registró un caso de este tipo.