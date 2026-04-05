El 112 de C-LM recibió 27.334 llamadas durante 2025, 3.355 más que el año anterior

Trabajador del Servicio de Emergencias 112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digita, recibió, durante el pasado año 2025, un total de 27.334 llamadas de la central de Teleasistencia Domiciliaria, marcando un nuevo hito, pues es el mayor número de comunicaciones que se han recibió en el 112. Este nuevo récord supone un quinto año de aumento desde este servicio de atención social.

Unas llamadas a través de las cuales se han coordinado las situaciones de urgencia sufridas por los usuarios de este servicio, que atiende sobre todo a las personas mayores de la Comunidad Autónoma, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En relación con esta cifra, cabe señalar que el número de llamadas registradas durante este pasado 2025 supone un aumento considerable si se compara con los datos del año anterior, cuando se recibieron en el Servicio de Emergencias 112 un total de 23.979 avisos. En concreto, el pasado ejercicio se registraron un total de 3.355 comunicaciones más, que las llegadas durante el año 2024.

En este sentido, cabe señalar que durante el ejercicio de 2025 fue diciembre el mes, en el que se registró un mayor número de llamadas desde teleasistencia al Servicio de Emergencias, un total de 2.790.

En julio también se contabilizaron un gran número de llamadas, siendo el segundo mes del año con más avisos, un total de 2.434, todo ello seguido muy de cerca de enero, con 2.431 registros.

Por el contrario, febrero fue el mes donde menos llamadas se han registrado, con 1.941. Si se tienen en cuenta todas las llamadas recibidas este año, en relación con el ejercicio anterior, en todos los meses se contabilizó un gran aumento de los avisos.

Hay que recordar que, en los últimos años, el volumen de llamadas que se recibe desde el 112 por parte del servicio de teleasistencia se ha ido incrementando paulatinamente, pasando de las 8.032 del año 2013, a las 27.334 de 2025, manteniendo un crecimiento positivo durante todos estos años, con salvedad del 2021.

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria, que depende de la Consejería de Bienestar Social, se encarga de facilitar a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, normalmente personas mayores y aquellas con algún tipo de dependencia, la permanencia en sus propios domicilios mediante un sistema de atención permanente por telefonía.

Cuando alguno de los usuarios de este servicio de teleasistencia sufre algún tipo de urgencia o emergencia, desde la central se comunica dicha situación a la Sala de Coordinación del 112, desde donde se articulan los mecanismos necesarios para atender dicha urgencia, bien con medios sanitarios, de rescate o extinción, seguridad, etcétera.

De esta manera, el trabajo coordinado de ambos servicios del Gobierno regional proporciona a las personas en situación de vulnerabilidad, en su gran mayoría ancianos, una mayor seguridad tanto en su vida cotidiana como ante cualquier situación de urgencia o emergencia que puedan sufrir.