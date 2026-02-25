El 112 de C-LM registró más de 1,4 millones de llamadas en 2025, un 6,6% más que en el año anterior

Servicio de Emergencias 112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, contabilizó en 2025 un total de 1.439.354 llamadas, lo que supone una media superior a las 3.940 llamadas atendidas cada día. De ellas, el 53,7%, más de 770.100 llamadas, fueron procedentes, es decir, que generaron la gestión de una urgencia o emergencia real y que pudieron suponer la activación de grupos de acción.

Durante el pasado año, las llamadas procedentes se incrementaron casi un 6,6% con respecto a 2024 y suponen el mejor registro en la historia del servicio de emergencias en la Comunidad Autónoma, lo que refleja el uso responsable de este teléfono gratuito y público por parte de la ciudadanía, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Si tenemos en cuenta la activación de los distintos recursos de actuación en una emergencia, cabe señalar que casi el 55% de las llamadas procedentes requirió el concurso de recursos sanitarios, mientras que un 30% correspondió al sector de seguridad. El resto de las llamadas estaba relacionado con la activación de recursos de extinción, salvamento y rescate o con intervenciones multisectoriales, es decir, aquellas que no pertenecen a los sectores habituales de la emergencia, como pueden ser suministros básicos o mantenimiento de carreteras.

Otro dato para señalar es el incremento registrado en 2025 en el número de llamadas totales, 5.529 más con respecto a 2024, cuando se recibieron en el Servicio de Emergencias un total de 1.433.825 comunicaciones.

Una subida que también se ha visto reflejada en el número de llamadas procedentes, que se ha incrementado en más de 48.126 con respecto a 2024, cuando se contabilizaron un total de 722.003 comunicaciones procedentes.

Si se atiende a la media diaria de llamadas totales recibidas por mes, durante 2025, se puede destacar que el mes de agosto fue el que más comunicaciones llegaron al Servicio 112, con una media de 4.123 llamadas al día. De hecho, durante la época veraniega es cuando más se incrementan el número de llamadas en el 112 de Castilla-La Mancha debido, sobre todo, al mayor número de turistas que nos visitan, así como al incremento de veraneantes que provoca el aumento de la población en muchas localidades de la comunidad autónoma.

Por el contrario, el mes de marzo fue en el que se registró, durante 2024, la menor media diaria de llamadas, con 3.090 comunicaciones al día, una cifra similar a la que se contabilizó el resto de los meses invernales.