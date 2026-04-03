El 15 de abril arranca el ciclo de conferencias 'A noventa años de la Guerra Civil en Talavera de la Reina'

Cartel del ciclo de conferencias 'Anoventa años de la Guerra Civil en Talavera de la Reina'. - UNED

TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UNED de Talavera de la Reina ha firmado un convenio de colaboración con el Colectivo de Investigación Histórica Arrabal de Talavera de la Reina y la Asociación Manuel Azaña, para llevar a cabo un ciclo de conferencias tituladas 'A noventa años de la Guerra Civil en Talavera de la Reina', que arrancará el 15 de abril.

Desde la UNED reparan en que este 2026 se cumplen noventa años del inicio del conflicto bélico que ha marcado la historia reciente del país. "Como fenómeno social y político, la Guerra Civil entra dentro del ámbito académico desde la perspectiva del estudio de la Historia Contemporánea, siendo necesaria la investigación, divulgación y transmisión de su conocimiento a toda la sociedad".

Con ese objetivo, los firmantes han organizado un ciclo de cinco sesiones impartidas por diferentes especialistas en la materia y que estarán repartidas en un calendario que cubrirá el año actual, entre los meses de abril a diciembre.

Los aspectos bélicos, el armamento utilizado, la vida cotidiana, la sociedad, la represión, los vestigios materiales, la simbología, las ideologías y la gestión municipal durante el conflicto serán los temas a exponer, derivados de las investigaciones realizadas y volcadas en una creciente historiografía local muchas veces desconocida.

La primera de las conferencias tendrá lugar el día 15 de abril, a las 18.30 horas en el salón de actos de UNED Talavera. Contará con la presencia de del profesor y doctor en Historia por la UNED, José Pérez Conde, quien hablará de los 'Aspectos bélicos de la Guerra Civil en Talavera de la Reina', y por Carlos Iriarte Aguirrezabala, del Grupo de Estudios del Frente de Madrid (Gefrema), que se centrará en 'El armamento de los dos bandos'.

Además de las conferencias, la colaboración entre las tres entidades también tiene como fin la publicación de un libro de fotografías sobre el conflicto bélico en la ciudad y su comarca, como medio de reunión y catálogo de multitud de imágenes repartidas en diferentes archivos y en publicaciones, que se prevé que esté listo para otoño.

Todas las conferencias están abiertas al público en general y se llevarán a cabo en el salón de actos de UNED Talavera de la Reina.

También podrán seguirse por Cadena Campus de la UNED en directo y en diferido.