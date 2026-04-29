Unos 30 agentes por turno, drones y controles, en el dispositivo de seguridad de la Romería del Valle de Toledo

Archivo - Romería de la Virgen del Valle - COFRADÍA NUSTRA SEÑORA DEL VALLE - Archivo

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Romería del Valle de Toledo, que se celebra este viernes, 1 de mayo, contará con un dispositivo especial de seguridad compuesto por en torno a 30 agentes de Policía Local por turno, así como Policía Nacional a caballo, y vigilancia a través de drones para prevenir "cualquier emergencia que se pueda dar".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa la vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, acompañada del portavoz municipal, Juan José Alcalde, el dispositivo también sumará un puesto de Protección Civil y un camión de bomberos que se mantendrá en la zona de hospital del Valle.

Además, y para preservar la seguridad está previsto que se realicen "dos o tres controles" en función de la afluencia de personas que haya, a fin de que no se introduzcan envases de vidrio, algo que está "totalmente prohibido".

Estos controles estarán situados en la carretera para el público que proceda de la zona del puente de Alcántara, junto a la confluencia con el camino de la procesión; otro se ubicará en el carreteril de la Ermita, para quien provenga de la rotonda del Parador, y un tercero en la carretera, en la parte del merendero, para quien llegue desde la zona de los Cigarrales.

Ha recordado que una de las novedades presentadas ha sido la disposición de los puestos de venta, con lo que "se ensancha la zona y se van a producir menos aglomeraciones".

Además, los puestos de las formaciones políticas se trasladarán a la zona de los merenderos, al igual que los puestos de las entidades sociales, como Down Toledo y de los clubes deportivos, como el Balonmano Imperial y el Toledo FS, y también se libera el entorno de la ermita.

Cañizares ha informado que también habrá una zona de paso "de unos 80 metros de largo en la zona de la acera, con el fin de transitar sin aglomeraciones y poder ir a la Ermita".

Desde el Consistorio también está previsto un plan especial de limpieza que empezará a las 6.00 horas en toda la carretera del Valle. Por la tarde habrá una brigada con vehículos y tres operarios, además de otros dos operarios en la zona del recorrido de la procesión, entre las 15.30 y las 20.30 horas. Para los días posteriores a la festividad, se ha previsto un plan de limpieza integral de la zona.

Cañizares ha recordado que, además del vidrio, está totalmente prohibido encender cualquier tipo de fuego, además de la instalación de equipos de sonido no autorizados, como amplificadores, que sólo están autorizados en los puestos de los partidos políticos.

Tampoco se podrá tirar o abandonar basura en la Romería del Valle, que estará vigilado por la Patrulla Verde de la Policía Local.

El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, están previstas otras dos manifestaciones por el centro de Toledo, por lo que se cortará la circulación entre las 10.30 y las 13.00 horas, desde la explanada de Hostal del Cardenal, hacia puerta de Bisagra, calle Armas y la Plaza de Zocodover.