Hasta 710 municipios se adhieren al V Plan Corresponsables de C-LM, que incorpora acciones para la comunidad educativa

La consejera de Igualdad, Sara Simón. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado este jueves el decreto que regula el V Plan Corresponsables de Castilla-La Mancha, al que se han adherido un total de 710 municipios, con una inversión global de 14.577.123 euros.

En una rueda de prensa posterior, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado que los objetivos del Plan pasan por "fomentar la corresponsabilidad" entre las familias y "combatir la feminización de los cuidados, impulsando empleo de calidad vinculado a estas actividades".

Para ello, el Gobierno regional financia programas y recursos puestos en marcha desde los ayuntamientos adheridos, como redes de ludotecas, servicios de cuidados domiciliarios o aulas matinales, que ayudan a las familias a mejorar su nivel de conciliación y que deben incorporar el prisma de la corresponsabilidad para el reparto equitativo de los cuidados.

La consejera ha destacado la evolución positiva de la participación en el Plan Corresponsables, habiéndose logrado incorporar a un centenar de localidades más en relación a la primera edición, lo que se traduce en una participación cercana al 82 por ciento del total de municipios que pueden adherirse por la existencia de menores de 16 años censados, ha informado la Junta en nota de prensa.

Una de las principales novedades de esta quinta edición es que se contempla la cofinanciación del Plan por parte de las administraciones locales, en los casos de los grandes municipios, quedando en manos de las diputaciones la aportación financiera de los pueblos de menos de 10.000 habitantes, que seguirán desarrollando sus actividades y prestando sus servicios sin comprometer presupuesto propio.

"El éxito del V Plan Corresponsables reside, precisamente, en que se logra implicar al conjunto de las administraciones en la financiación de políticas de igualdad, que son igual de necesarias e imprescindibles que las políticas dirigidas al deporte, la cultura o las fiestas --por poner solo unos ejemplos-- y que nadie duda en financiar", ha asegurado la consejera.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 11,3 millones de euros a la financiación del V Plan Corresponsables, las cinco diputaciones provinciales suman 2,1 millones de euros por los municipios con menos de 10.000 habitantes y los ayuntamientos de grandes ciudades cofinancian estos servicios con 650.000 euros en su conjunto.

Simón ha señalado que este esfuerzo "merece mucho la pena", refiriéndose a datos como el de la inversión acumulada de 73 millones de euros en materia de corresponsabilidad en los últimos cinco años, a las 40.000 familias y 70.000 menores alcanzados en cada edición y a los cerca de 3.300 "empleos de calidad" generados con cada plan.

"A largo plazo se trata de consolidar un cambio social que nos acerca a la igualdad: cuidados para todas y para todos y empleos no solo vinculados a las mujeres y de calidad. Y al mismo tiempo, vertebrar el territorio. La corresponsabilidad es un arma de lucha en favor de la calidad de vida en nuestros pueblos", ha enfatizado, al tiempo que ha agradecido la implicación de las diputaciones provinciales en favor de los pequeños municipios.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La consejera se ha referido a los tres grandes ejes que conforman el V Plan Corresponsables, como son la financiación de servicios y recursos de corresponsabilidad, los programas de formación dirigidos a hombres o los nuevos recursos dirigidos a las personas jóvenes para su sensibilización en materia de Corresponsabilidad.

En cuanto a la formación, Simón ha explicado que la Consejería de Igualdad vuelve a destinar 435.000 euros a la financiación de planes dirigidos a hombres en el ámbito laboral, a través de Cecam y de los sindicatos UGT y CCOO.

Como novedad, la consejera ha anunciado un plan específico dirigido a las personas más jóvenes, a través de las corresponsalías juveniles, con la implicación del área de Educación y Juventud, para el desarrollo de actividades, talleres o jornadas de sensibilización. "Queremos que nuestros niños y nuestras niñas, desde edades muy tempranas, entiendan el cuidado como un pilar básico dentro del estado del bienestar, cuyo peso y responsabilidad, eso sí, debe recaer sobre el conjunto de la sociedad, de forma completamente equitativa entre mujeres y hombres", ha asegurado.

El decreto que regula este V Plan Corresponsables se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este viernes, tal y como ha informado la consejera en una rueda de prensa a la que también ha asistido la directora del Instituto de la Mujeres, Teresa López.