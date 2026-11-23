Presentación de los resultados del diagnóstico sobre violencia sexual en Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 77% de las personas encuestadas en Castilla-La Mancha en una muestra de 600 considera necesario que exista consentimiento "explícito" de ambas partes para mantener una relación sexual, aunque persisten creencias sobre la violencia sexual que evidencian que todavía queda trabajo por hacer, como que un 30% piense que, si no hay violencia física, no existe agresión sexual, o que un 25% considere que un coqueteo previo justifica mantener posteriormente una relación.

Estos son algunos de los resultados del diagnóstico sobre violencia sexual en Castilla-La Mancha, centrado especialmente en los espacios de ocio, que ha presentado este lunes la consejera de Igualdad, Sara Simón, en declaraciones a los medios, durante las VIII Jornadas de Investigación Isabel Muñoz Caravaca, celebradas en la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), en Guadalajara.

La consejera ha destacado el dato del 77% como un indicador de que se ha avanzado en la concienciación social sobre la necesidad del consentimiento, aunque ha advertido de que otros resultados muestran que todavía persisten ideas que contribuyen a justificar o minimizar las agresiones sexuales.

En este sentido, ha señalado que el 38% de las personas encuestadas considera que los hombres tienen que seguir insistiendo para mantener una relación sexual y que las mujeres deben mostrar su disconformidad de manera reiterada.

Otro de los datos que ha considerado preocupantes Simón es el referido a que el 75% de las mujeres participantes en el estudio manifiesta sentirse insegura en los espacios de ocio.

"Son datos que nos indican que tenemos que seguir trabajando", ha afirmado Simón, quien ha defendido la necesidad de continuar desarrollando políticas que permitan avanzar hacia relaciones basadas en el respeto mutuo y prevenir la violencia sexual.

La investigación, impulsada desde la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca de la Universidad de Alcalá con el apoyo del Gobierno regional, se ha elaborado a partir de 616 entrevistas a personas mayores de edad residentes en Castilla-La Mancha.

La muestra, según ha explicado la directora de la cátedra, Marta Ibáñez Carrasco, está integrada aproximadamente por un 60% de mujeres y un 40% de hombres.

Ibáñez ha explicado que el estudio analiza las creencias sobre la violencia sexual, la percepción de seguridad en los espacios de ocio y el conocimiento de los recursos de atención disponibles para las mujeres.

Entre sus conclusiones ha señalado que siguen presentes creencias que responsabilizan a las víctimas y que el miedo condiciona la movilidad de las mujeres, especialmente al abandonar locales de ocio y realizar desplazamientos a pie o en transporte durante la noche.

La directora de la cátedra ha añadido que estas situaciones llevan a muchas mujeres a adoptar estrategias de autoprotección y a limitar su libertad de movimiento, por lo que ha considerado necesario seguir trabajando en este ámbito.

Los resultados completos del informe se publicarán durante el mes de diciembre.