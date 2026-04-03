Abierto hasta el 15 de mayo el plazo de los Premios a los mejores Expedientes MIR del Colegio de Médicos de Ciudad Real

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CIUDAD REAL 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha convocado la décima edición de los Premios a los mejores Expedientes MIR 2026, una iniciativa que reconoce la excelencia y la trayectoria de los médicos que finalizan su formación sanitaria especializada en la provincia.

La convocatoria contempla la concesión de dos galardones, uno en el ámbito de Atención Primaria y otro en Atención Especializada, ambos dotados con 1.000 euros cada uno.

Según informa el colegio, podrán optar a estos premios los médicos colegiados en Ciudad Real que finalicen su periodo de residencia durante el año 2026 en centros sanitarios de la provincia, valorándose los méritos obtenidos a lo largo de su formación, como el expediente académico, la actividad investigadora, la participación en congresos y otros logros profesionales.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de mayo de 2026, y la resolución se realizará en un plazo máximo de un mes desde su finalización.

En la pasada edición, el Premio al Mejor Expediente MIR fue concedido a la doctora María Maeve Soto Pérez, especialista en Cardiología, en reconocimiento a su brillante trayectoria durante el periodo de residencia.