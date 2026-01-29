Abierto hasta el 5 de febrero el plazo de inscripción del Programa Horizonte-Empleo de Toledo para jóvenes cualificados

El concejal de Promoción Económica y Empleo de Toledo, Juan Marín. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha informado este jueves que, hasta el 5 de febrero, está abierta la convocatoria para el Programa Horizonte-Empleo, que prevé la contratación de cinco jóvenes cualificados, mientras que en febrero se reiniciarán los trabajos del Plan de Empleo, con la incorporación de 47 operarios y dos coordinadores que realizarán actividades relacionadas con la albañilería y la jardinería en distintas obras de la ciudad.

Marín, en rueda de prensa, ha explicado que el Programa Horizonte-Empleo cuenta con una subvención de 56.000 euros de la consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades, cofinanciado por el Fondo Social Europeo +, según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Esta iniciativa tiene como finalidad la selección y contratación, durante un año, entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027, de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, facilitando su incorporación al mercado laboral mediante contratos a jornada completa", ha añadido.

En concreto, en Toledo se ofertarán una plaza de arquitecto, otra de orientador laboral, una de técnico en medio ambiente y dos de administrativos, formalizados mediante la modalidad de contrato de doces meses de duración, con un salario que supondrá el 60% del que cobran los técnicos municipales en cada una de las categorías seleccionadas.

Por otro lado, con relación al Programa de Apoyo Activo al Empleo, conocido como Plan de Empleo, Marín ha señalado que, "una vez finalizada la fase formativa 2025, que se ha extendido a lo largo de 150 horas en los últimos meses, el Ayuntamiento procederá a la contratación de 47 operarios de funciones básicas y dos coordinadores".

"El objetivo es culminar y desarrollar diversos proyectos municipales pendientes del ejercicio de 2025, que es la anualidad de la que depende este proyecto", ha indicado el concejal, quien ha especificado que "el programa se extenderá desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, fecha en la que concluye el plan de acción desarrollado dentro del Programa de Apoyo Activo al Empleo de 2025".

Marín ha añadido que "la gran mayoría de personas de esta fase del proyecto son jóvenes, menores de 30 años, con baja cualificación formativa y los trabajos que desarrollarán durante los seis meses de duración del proyecto están relacionados con la albañilería y el medio ambiente".

En este sentido, ha informado que, entre las actuaciones más inminentes de estos trabajadores, se encuentra la conclusión de las obras iniciadas en la plaza del Padre Juan de Mariana, además de dar respuesta a solicitudes de otras concejalías "con reparaciones en centros municipales, tanto centros cívicos como instalaciones deportivas".

En otro orden de cosas, el responsable de Promoción Económica y Empleo ha anunciado la inminente convocatoria, "en cuanto los presupuestos municipales estén dispuestos", de la segunda edición del Programa de Capacitación Juvenil Municipal, que durante el pasado año permitió la contratación de 12 personas.

"Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Toledo reafirma su compromiso con la creación de empleo, la inserción laboral de las personas jóvenes y el refuerzo de actuaciones municipales, apostando por programas cofinanciados que contribuyen al desarrollo económico y social de la ciudad", ha concluido.