Abierto el plazo del Concurso Local de Gachas, Migas y Pisto que Tomelloso celebrará el 31 de mayo

Archivo - Tomelloso convoca el XVIII Concurso Local de Gachas, Migas y Pisto. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CIUDAD REAL 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso ha convocado el XVIII Concurso Local de Gachas, Migas y Pisto, con motivo del Día de la Región, que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Las inscripciones se pueden realizar en el Departamento de Servicios Culturales (c/ Independencia, 32 - 2ª planta) hasta las 14.00 horas del lunes 25 de mayo. Se han establecido tres premios para cada uno de las modalidades (gachas, migas y pisto) de 120, 100 y 70 euros.

En el concurso, que se celebrará en la explanada del recinto ferial a las 11.30 horas, podrán participar todas las personas que lo deseen, previa inscripción. Cada participante deberá presentar una sartén para aproximadamente seis personas.

A su vez, los ingredientes necesarios para la elaboración de los mismos serán por cuenta de cada participante, mientras que los utensilios utilizados por los comensales deberán ser de un solo uso, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las gachas, migas y pistos deberán estar dispuestos a las 13.00 horas para ser degustados por el jurado calificador, que estará formado por representantes del asociacionismo local.

Los premios se entregarán en el recinto ferial una vez finalizada la valoración de los miembros del jurado.