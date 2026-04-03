Abierto el plazo para los concursos de Fotografía Digital y el Certamen Literario 'Vinos de La Mancha-Lorenzo Serrano'

Cartel del Concurso de Fotografía Digital de la DO La Mancha. - DO LA MANCHA

CIUDAD REAL 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha ha convocado los respectivos concursos concernientes al XXXIV Certamen Literario 'Vinos de La Mancha-Lorenzo Serrano' así como también el Concurso de Fotografía Digital 'Vinos de La Mancha'.

Sendos certámenes tienen como objetivo difundir la riqueza del viñedo manchego y su cultura a través de la creatividad artística inspirada en la fotografía o las letras.

Según informa el consejo regulador, el certamen literario 'Vinos de La Mancha-Lorenzo Serrano' está dirigido a escritores mayores de edad residentes en España, tanto nacionales como extranjeros, que presenten sus obras en castellano --hasta un máximo de dos trabajos por autor, con una extensión de entre 5 y 10 páginas--.

Desde la interprofesión se recuerda que los relatos deberán ser originales, inéditos y no premiados previamente, teniendo como "objeto central de su temática o, al menos, una parte importante de la misma la viña o el vino de La Mancha, sin hacer alusión a ninguna marca comercial ni nombre de bodega."

El plazo de presentación estará abierto hasta el 12 de julio, mediante envío digital a través de la plataforma www.mundoarti.com, garantizando el anonimato mediante sistema de plica digital que solo será abierta una vez haya dilucidado el jurado.

El certamen contempla un primer premio de 1.000 euros y trofeo; un segundo premio de750 euros y trofeo, y dos accésits de 500 euros y diploma.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: CAPTURAR LA ESENCIA DEL VIÑEDO

Por su parte, el concurso de fotografía 'Vinos de La Mancha' está abierto también a aficionados a la fotografía, mayores de edad residentes en España. Cada participante podrá presentar hasta "un máximo de cinco fotografías en formato digital, con alta resolución y sin referencias comerciales a bodegas o marcas de vino".

Además, dichas imágenes deberán originales, propias y centradas en el entorno vinícola o los paisajes manchegos, quedando igualmente prohibido el uso de inteligencia artificial en su creación.

Las obras ya se podrán enviar por correo electrónico a concursos@lamanchawines.com, con fecha límite hasta el 19 de julio.

El jurado concederá premios de 200 euros netos por fotografía, con un máximo de 20 imágenes premiadas, pudiendo además adquirir otras obras destacadas "si la calidad de las mismas lo sugiere por criterio del jurado asesor."

CULTURA DEL VINO Y TALENTO CREATIVO

En ambos concursos, los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Consejo Regulador, que podrá utilizarlos para su difusión cultural y promocional.

La entrega de premios se celebrará en el último trimestre del año, dentro de los actos de 'Vino y Cultura', consolidando estos certámenes como una plataforma de encuentro entre el vino y las distintas expresiones artísticas.