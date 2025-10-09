Abierto al tráfico el carril izquierdo de la A-2 en Torremocha del Campo, cortado tras el vuelco de un camión

GUADALAJARA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril izquierdo de la A-2 (sentido Madrid), que quedó cortada a la altura del término municipal de Torremocha del Campo (Guadalajara) tras el vuelco de un camión portacoches, ha quedado abierto a las 4.40 horas de este jueves.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que han destacado que el camión siniestrado todavía no ha sido retirado del lugar.

El accidente, que no dejó heridos, tuvo lugar a las 20.24 horas de este miércoles, en el punto 118 de la citada vía. Hasta ese lugar se desplazaron bomberos del parque de Sigüenza y Guardia Civil.