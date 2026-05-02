Activado el Meteocam en la provincia de Cuenca ante las desfavorables previsiones meteorológicas

Archivo - Carretera con lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Castilla-La Mancha, ha ordenado la activación en la provincia de Cuenca en nivel de alerta ante las desfavorables previsiones meteorológicas.

Cuenca se suma así a las provincias de Albacete y Guadalajara, donde el Meteocam está activado en nivel de alerta --fase operativa 0--, ha informado el 112 en la región.

La previsión en estas tres provincias se mantendrá, en principio, mientras continúen las previsiones meteorológicas de lluvias y tormentas.