Acusado de masturbarse en Cuenca ante las hijas de su pareja se enfrenta a una posible condena de nueve años

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide nueve años de prisión para J.C.S.C., acusado en el juicio que se celebra este jueves, día 22 de enero, en la Audiencia Provincial de Cuenca de sendos delitos de agresión sexual por masturbarse delante las hijas de su pareja, menores de edad.

De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. El acusado compartía casa con su pareja y sus dos hijas, que entonces tenían once y siete años. J.C.S.C., con ánimo libidinoso y aprovechando la ausencia de la madre de las menores procedió a masturbarse delante de las mismas, sacando el pene fuera del pantalón en varias ocasiones y obligando una vez a la más pequeña a tocarle los genitales por el interior del pantalón.

También intentó tocar los pechos de la mayor al tiempo que le preguntaba si "tenía pelitos en los genitales".

Estos hechos son constitutivos, según la fiscal, de un delito continuado de agresión sexual a menores de dieciséis años previsto y penado en el artículo 182 del Código Penal, por el que pide un año de prisión; y un segundo delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, previsto y penado en el artículo 181, 1, 2 y 4, e) del mismo cuerpo legal, por el que la acusación solicita ocho años más de cárcel.

Por ambos delitos el acusado podría prohibir al acusado la aproximación y la comunicación a las víctimas durante once años y trabajar con menores durante treinta y cinco.

A esto habría que añadir una indemnización por daños y prejuicios que podría llegar a 6.000 euros.