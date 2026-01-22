El aeropuerto de Ciudad Real ha reabierto este jueves con la llegada de cuatro vuelos privados internacionales

Archivo - El aeropuerto de Ciudad Real - CRIA - Archivo

CIUDAD REAL 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ciudad Real ha retomado este jueves su actividad aérea con la llegada de un vuelo privado internacional, un avión procedente de Hungría que ha aterrizado a las 14.30 horas con cuatro pasajeros a bordo, en el marco de la reapertura operativa de la infraestructura tras más de un año sin vuelos.

A lo largo de la jornada se han efectuado otras tres operaciones, con aterrizajes a las 15.00, 15.30 y 18.00 horas, hasta sumar una treintena de pasajeros en total. Una quinta operación inicialmente programada ha sido finalmente cancelada.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a la Cadena SER de Ciudad Real y recogidas por Europa Press, el administrador de Ciudad Real International Airport (CRIA), Rafael Gómez Arribas, quien ha explicado que se trata de vuelos privados y no regulares, procedentes de distintos puntos de Europa y de Estados Unidos.

La reanudación de la actividad se ha producido tras la autorización concedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que ha dado luz verde al nuevo modelo operativo solicitado por la empresa gestora hace aproximadamente un año y la cual ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este jueves, permitiendo al aeropuerto volver a operar bajo una modalidad distinta a la anterior.

Según ha detallado Gómez Arribas, el aeropuerto ha pasado a un "uso mixto y diurno", con operaciones restringidas en un horario determinado y uso bajo demanda, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Este nuevo esquema pretende ajustar la actividad a una operativa más reducida y sostenible, después de que la propia empresa reconociera que los servicios anteriores estaban sobredimensionados y resultaban económicamente costosos.

La actividad que se ha reanudado está vinculada principalmente a vuelos privados relacionados con el turismo y la actividad cinegética, un segmento que históricamente ha sido uno de los principales atractivos del aeropuerto ciudadrealeño.

Paralelamente, la empresa gestora ha indicado que se está trabajando para ampliar progresivamente la capacidad operativa de la infraestructura, con el objetivo de recuperar en el futuro la actividad de carga y explorar la posibilidad de que el aeropuerto pueda convertirse en un centro de operaciones para el mantenimiento y reparación de aeronaves.

HACE UN AÑO SE QUEDÓ SIN OPERATIVIDAD

Hace un año, el aeropuerto de Ciudad Real se quedó sin el servicio AFIS, el sistema básico que coordina y facilita la información para los despegues y aterrizajes, después de que la Dirección General de Aviación Civil rechazara renovar el contrato al no existir un acuerdo entre la gestora CRIA y la empresa prestataria, SAERCO.

La decisión estuvo precedida por un conflicto económico, con impagos superiores a 1,1 millones de euros, que llevó a la retirada definitiva de este servicio a partir del 1 de enero de 2025.

Quedarse sin AFIS obligó al aeropuerto a dejar de operar con normalidad y a replantear por completo su funcionamiento. Sin este sistema, la infraestructura no podía mantener una actividad regular y tuvo que apostar por un modelo mucho más limitado, basado en vuelos privados y operaciones puntuales, en horarios concretos y solo cuando las condiciones lo permiten.