La afiliación de extranjeros sube en 74.722 cotizantes en marzo y marca nuevos máximos

Archivo - Una camarera extranjera atendiendo a unos clientes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Castilla-La Mancha subió en 471 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,49%, hasta situarse en los 97.058 ocupados extranjeros en la región. La cifra supone un 10,8% más que en marzo de 2025, cuando se registró un total de 87.607 cotizantes.

Este colectivo representaba en marzo el 12,12% del total de cotizantes en Castilla-La Mancha, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por sexos, las afiliadas suponen 37.066, mientras que los hombres suman 59.990 cotizantes. La mayoría de las personas afiliadas, 62.646 provienen de países no pertenecientes a la Unión Europea, frente a 34.412 originarios de la UE.

El régimen general es el que más cotizantes engloba en la región, con 67.122, seguido del sistema especial agrario, que suma 13.168 personas afiliadas.

DATOS A NIVEL NACIONAL

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

"La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.