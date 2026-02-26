Agentes de la Guardia Civil auxilian a una menor que precisaba una transfusión de sangre urgente en Alcocer

Carretera cortada por la caída de un árbol en Alcocer. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a una menor que precisaba una transfusión de sangre urgente en Alcocer (Guadalajara) pero cuyo coche se encontraba afectado por el corte de una carretera.

Los hechos sucedieron cuando la provincia de Guadalajara se encontraba en alerta amarilla por fuertes vientos que ocasionaron la caída de varios árboles de grandes dimensiones entre los kilómétricos 206 al 202 de la carretera N-320, a la altura de Alcocer, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa. Por este motivo tuvo que ser cortada y desviada la circulación por una ruta alternativa.

En este sentido, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Guadalajara se encontraba en el lugar para atender dicha incidencia, un conductor se dirigió a los agentes en gran estado de nerviosismo comunicando que su familia se encontraba inmovilizada en el vehículo que conducía su esposa debido al corte de la carretera y que una de sus hijas necesitaba urgentemente una transfusión sanguínea.

Inmediatamente, los agentes acompañaron al padre campo a través hasta el lugar donde se encontraba el vehículo de la familia y trasladaron a la menor en brazos durante unos dos kilómetros aproximadamente, hasta el otro punto de la carretera donde se encontraba el vehículo del padre.

Gracias a la colaboración de los agentes, la menor pudo ser trasladada urgentemente por su padre hasta un centro sanitario donde pudo ser atendida.