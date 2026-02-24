Agreden a un hombre con una barra durante un atraco con fuerza en una calle de Toledo

Archivo - Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años de edad ha resultado herido este martes tras ser agredido con una barra durante un atraco con fuerza en la ciudad de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 7.56 horas en la calle Madre Vedruna de la capital regional. El hombre ha sido trasladado por una ambulancia de Urgencias al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo, además de la citada ambulancia, han estado presentes efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.