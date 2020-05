Agrupación Coral Universitaria de Ciudad Real graba en confinamiento una canción sobre el valor de lo cercano

CIUDAD REAL, 12 May. (EUROPA PRESS) -

la Agrupación Coral Universitaria de Ciudad Real acaba de presentar un vídeo de la canción 'Esta tierra' realizado a partir de las grabaciones realizadas por miembros del grupo confinados en sus domicilios y que posteriormente se han sincronizado en el proceso de edición.

La interpretación está disponible en YouTube y ha sido posible gracias a la dirección musical de Sofía Pintor y a la técnica de Ramón Vidal. Según explican sus promotores, "para lograr el efecto de perfecta sincronización coral resulta imprescindible que cada coralista alcance una plena concentración", ha informado la UCLM en nota de prensa.

La canción, musicada por Javier Busto sobre un poema de Francisco Pino (1910-2002), supone un alegato del valor de lo cercano, de la propia tierra: "No me busques en los montes/ por altos que sean,/ ni me busques en la mar/ por grande que te parezca./ Búscame aquí, en esta tierra/ llana, con puente y pinar,/ con almena y agua lenta,/ donde se escucha volar/ aunque el sonido se pierda", asegura la letra.