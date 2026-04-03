Las agrupaciones de Protección Civil de Castilla-La Mancha realizaron un total de 3.054 intervenciones en el año 2025

Las agrupaciones de Protección Civil de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones de Protección Civil de Castilla-La Mancha llevaron a cabo un total de 3.054 intervenciones en la región durante 2025.

De hecho, desde el año 2019, las intervenciones que han llevado a cabo las agrupaciones de Protección Civil de la región se han estabilizado en torno a las 3.000 anuales, incrementándose o reduciéndose ligeramente en función de las grandes emergencias ocurridas en la comunidad autónoma.

En este sentido, desde el Ejecutivo regional destacan que durante el año 2024 se registraron un total de 2.735 actuaciones, mientras que en el ejercicio anterior (2023) se contabilizaron 2.989.

Como es habitual, la mayor parte de todas estas actuaciones llevadas a cabo por los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, estuvieron coordinadas por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha.

Desde el Gobierno regional destacan que el mayor número activaciones que se llevaron a cabo el año pasado se produjeron en el mes de agosto, con 354. "Esto se debió, principalmente, a la suma de dos factores: por un lado, los incendios forestales que afectaron a la región durante ese mes y, por otro, las dos activaciones del Plan ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos debido a unos episodios de lluvias intensas que afectaron a la provincia de Albacete".

También en el mes de julio se registró una importante cifra de activaciones, concretamente 352, al igual que el mes de junio con 321. De hecho, los tres meses estivales acumularon la mayor parte de las actuaciones que llevaron a cabo las agrupaciones de Protección Civil en la región. Esas actuaciones coincidieron con la activación del Meteocam: cinco en junio y dos, tanto en julio como agosto, evidenciando la meteorología adversa (lluvias intensas y tormentas) que sufrió Castilla-La Mancha, durante el pasado verano,

En el lado contrario, los meses donde se produjeron menos activaciones de las agrupaciones de Protección Civil fueron febrero y noviembre, con 120 y 195 actuaciones, respectivamente.

"Esto evidencia que el invierno suele ser la temporada en la que las agrupaciones tienen una menor carga de trabajo, lo que no quiere decir que dejen de cumplir su labor de apoyo a las necesidades de los ciudadanos", indican desde el Gobierno.

"El número de actuaciones llevadas a cabo por los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, ponen de manifiesto la importancia de estos grupos de intervención, dado que las agrupaciones son una pieza indispensable en los mecanismos de actuación en emergencia de nuestra región".

En la actualidad Castilla-La Mancha cuenta con un total de 4.165 voluntarios y voluntarias inscritas en 245 agrupaciones. Por este motivo, desde la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se presta un apoyo directo a estas agrupaciones, respaldando su trabajo tanto a través de la formación inicial, de actualización y especialización, como mediante ayudas y subvenciones para medios materiales y uniformidad.