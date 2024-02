Aike no se niega a hablar de la Ciudad del Cine en el Fuerte pero pedirá ratificar en pleno que haya una biblioteca

GUADALAJARA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Aike llevará al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de la próxima semana una moción en la que pedirá la ratificación del uso de la nave de forja y de las antiguas naves de carpintería y cerrajería del Fuerte de San Francisco para poner en marcha una biblioteca municipal y las escuelas municipales.

Con esta reivindicación, la portavoz de Aike, Susana Martínez, ha dejado claro que si bien no se oponen a que el Fuerte albergue la futura Ciudad del Cine, algo de lo que es necesario hablar, quieren que no sea un proyecto de uso exclusivo sino que se siga adelante con la biblioteca y la ubicación de todas las escuelas municipales, y que "no se abandonen en un cajón" porque "son necesidades claras y esperadas" en la ciudad.

Para Susana Martínez el "rifirrafe" entre el PSOE y PP y Junta y Ayuntamiento "no llevan a ningún lado", insistiendo en que si el Gobierno regional quiere hablar del proyecto de la Ciudad del Cine, en su grupo están dispuestos a hacerlo pero "pensando en él como una oportunidad, no negando que puede serla".

Así, para la portavoz de Aike, la Ciudad del Cine puede ser una "posibilidad, una oportunidad", pero "si es una limitación, amenaza o excusa para que la Junta no pague la deuda que tiene con la ciudad en el Fuerte, no lo queremos tampoco ", declara a Europa Press.

Martínez ha insistido en que que desde su formación siempre han hablado de dar al Fuerte unos usos culturales que si bien no excluirían el proyecto de la Ciudad del Cine, debería contemplar los proyectos de la biblioteca y las escuelas, que, además, "tienen que ver con el proyecto de singular interés del Fuerte", remarca.

Martínez ha recordado también que la Junta "se aprovechó" del desarrollo urbanístico que hubo tras la decisión del fuerte y desde hace más de 20 años mantiene una deuda con Guadalajara que cree que ha llegado el momento de pagar. "Tenemos claro que el proyecto de la biblioteca y las escuelas tienen que seguir adelante, están redactados y han costado dinero y son estupendos, hablan de dos instalaciones muy necesarias para la ciudad", subraya.