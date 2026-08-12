Albacete modificará los precios de sus Escuelas Infantiles, que serán gratuitas para el alumnado nacido en el 2024

Archivo - Alumno de una escuela infantil - JCCM - Archivo

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado de la modificación del acuerdo de establecimiento y fijación de precios públicos por la prestación del servicio de Escuela Infantil y las normas de gestión que pasarán por la Comisión de Hacienda y Contratación de mañana para garantizar la gratuidad del servicio educativo de 2 a 3 años.

Según ha explicado Pascual Molina, esta modificación es necesaria para cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 34/2024 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y poder acceder a la subvención destinada a financiar el servicio educativo del alumnado de 2 a 3 años en Escuelas Infantiles, cofinanciada por el Programa del Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha 2021-2027.

Una modificación que, tal y como informa el Consistorio, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por acuerdo en el pleno y que comenzará a aplicarse a partir del día 1 de septiembre de este año, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Pascual Molina ha explicado que de este modo el alumnado de 2-3 años no pagará el precio público establecido por la prestación del servicio de Escuelas Infantiles, siendo éste de carácter gratuito durante los cursos académicos en los que el Ayuntamiento de Albacete sea beneficiario de la subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinada a financiar el servicio educativo a dicho alumnado, cofinanciada a través del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha para el periodo 2021-2027.

El concejal ha detallado que se entiende por alumnado de 2-3 años el que cumple los dos años en el año natural en el que se inicia el último curso del primer ciclo de Educación Infantil, por lo que para este curso escolar se refiere al alumnado nacido en el año 2024.

Pascual Molina ha subrayado que se mantendrán en vigor el resto de las normas de gestión y del sistema de precios públicos actualmente vigente para las Escuelas Infantiles Municipales.