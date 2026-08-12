Las obras del Templete de la Música del Parque Abelardo Sánchez de Albacete finalizarán antes de Feria

Colocación del mosaico original del antiguo colegio de la calle León en el Templete de la Música del Abelardo Sánchez. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano de la ciudad durante la visita que ha realizado a las obras de rehabilitación integral del Templete de la Música del Parque Abelardo Sánchez, acompañado por el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, para interesarse personalmente por el buen funcionamiento de los trabajos.

Manuel Serrano ha explicado que esta actuación, que comenzó el pasado mes de marzo y estará finalizada en septiembre, antes del inicio de la Feria, cuenta con una inversión municipal de 160.000 euros y tiene como principal objetivo mejorar el estado en el que se encontraba el Templete para que los vecinos y vecinas de Albacete puedan volver a disfrutar de su programación cultural en unas instalaciones completamente renovadas.

El alcalde ha recordado que la rehabilitación contempla la demolición del falso techo y de la parte superior del tablero de la cubierta, manteniendo la estructura metálica y el zuncho existentes, así como la limpieza y tratamiento del acero y la reposición de los elementos deteriorados, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, señala que se está ejecutando un nuevo tablero de cubierta, reconstruyendo el falso techo y recuperando las molduras originales del edificio, preservando su imagen y valor patrimonial. A ello se suma la pintura del exterior del Templete, el refuerzo de las molduras y la colocación de un nuevo pavimento interior de mosaico hidráulico hexagonal antideslizante.

Como dato singular de esta actuación, Manuel Serrano ha destacado que este mosaico procede del antiguo colegio de la calle León, inaugurado el pasado 17 de septiembre de 1934, donde actualmente se ubica el Archivo Municipal, y que será reutilizado con el objetivo de darle una segunda vida y conservar parte de la memoria histórica de la ciudad.

Según ha señalado el alcalde, las obras también incluyen la ejecución de una acera perimetral de adoquín de granito con bordillo, así como una renovación integral del sistema de iluminación mediante tecnología LED indirecta en molduras y capiteles y la instalación de una luminaria central circular LED de 325 vatios, junto con la renovación completa de la instalación eléctrica.

Además, Manuel Serrano ha destacado que el proyecto mejorará la accesibilidad del Templete mediante la instalación de una rampa metálica y contempla la restauración y reposición de la barandilla metálica existente.

El alcalde ha señalado que esta intervención permitirá recuperar uno de los espacios más representativos del Parque Abelardo Sánchez y reforzar su papel como escenario para conciertos, actuaciones y actividades culturales, ofreciendo a la ciudadanía un entorno renovado, accesible y de mayor calidad para el disfrute de la cultura y el patrimonio de Albacete.