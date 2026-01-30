Albacete reabrirá sus parques este sábado, excepto el de 'Abelardo Sánchez' y la 'Fiesta del Árbol'

Incidencias causadas por las fuertes rachas de viento que se registran en Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete informa de que, una vez finalizada la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, este sábado se va a procederáde manera progresiva a la apertura de los parques del municipio, una vez comprobado el estado de los mismos y efectuada la recogida y limpieza de ramas.

En el caso de los parques 'Abelardo Sánchez' y la 'Fiesta del Árbol', su apertura se demorará hasta próxima semana, previsiblemente hasta el martes, debido a los árboles caídos y a los apeos pendientes de árboles con riesgo de caída, informa el Consistorio.