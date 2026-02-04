Albacete suspenderá este jueves sus actividades al aire libre por la alerta naranja por fuertes vientos

Cartel de la alerta por fuertes vientos para este jueves en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a suspender todas sus actividades al aire libre previstas para la jornada de este jueves ante la alerta naranja anunciada por la Aemet por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros hora entre las 6.00 y las 18.00 horas, aunque también hay aviso amarillo todo el resto del día, desde las 3.00 a las 6.00 horas y desde las 18,00 a las 24.00 horas.

Además, para evitar riesgos innecesarios, se suspenden las actividades dentro de los pabellones deportivos, que sufrieron daños en el temporal de la pasada semana. Se mantendrá la actividad en piscinas y salas de musculación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Está activado el Plan de Emergencias Municipal, el denominado Platemun, y desde el consistorio se ha trasladado al resto de organismos, colectivos e instituciones la recomendación de que tampoco realicen actividades a cielo abierto.

Los parques de la ciudad (incluido el cementerio) no abrirán sus puertas durante el día de mañana, y no volverán a abrir al público hasta que se comprueben los daños y pueda garantizarse la seguridad de los ciudadanos.

El Ayuntamiento pide a hosteleros y comerciantes que aseguren o retiren los elementos en la vía pública, para que no sean desplazados por la fuerza del viento. También se pide a todos los vecinos que extremen la precaución con los elementos que tengan en terrazas y balcones, para que no puedan caer a la calle.

Se recomienda a los ciudadanos cerrar puertas y ventanas para evitar rotura y caída de cristales, además de asegurar toldos, persianas y antenas, retirar macetas y guardar objetos sueltos como muebles de jardín, juguetes y basura.

También alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y no pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado, así como no transitar por parques o avenidas arboladas, y respetar siempre las zonas acordonadas. Se recomienda, en la medida de lo posible, no aparcar vehículos bajo árboles de cierta envergadura.