Albacete tendrá 'Rutas violetas' para prevenir agresiones sexuales en Navidad

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Albacete va a contar estas navidades con una campaña de prevención de agresiones sexuales, cuyo objetivo es crear entornos más seguros para todas las personas, formar al personal de ocio nocturno y a la comunidad en general para que sepan cómo actuar ante una situación de violencia sexual. Esta iniciativa incluye 'Rutas violetas'

De igual modo, contempla la difusión de información y recursos de apoyo, como números a los que llamar o lugares seguros donde pedir ayuda, promoviendo así una cultura de respeto, igualdad y tolerancia cero frente a las agresiones sexuales, según informa el Consistorio.

La concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, ha presentado esta mañana en rueda de prensa esta campaña de prevención de agresiones sexuales que, por primera vez, tendrá lugar durante la Navidad de la ciudad, acompañada por el inspector jefe de la Policía Local de Albacete, Diego López, el inspector Luciano Rosillo, la gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, APEHT, Begoña Garijo, y Silvia Rentero, Lucía Montes y Alicia Gil en representación de la empresa Krimera, a quienes ha agradecido su colaboración e implicación para que esta iniciativa sea una realidad en nuestra ciudad.

Un agradecimiento que Gala de la Calzada ha hecho extensivo a los locales de ocio nocturno colaboradores, al Instituto de la Mujer y a toda la ciudadanía por ser "parte activa" de esta campaña, recordando que "no está dirigida solo a posibles víctimas, sino a toda la sociedad en su conjunto".

De la Calzada ha recordado que Albacete cuente con un programa municipal continuado para prevenir violencias sexuales en momentos de ocio y grandes eventos como la Feria, Jueves Lardero, recientemente en las fiestas de los barrios y ahora, como novedad, en Navidad, que incluye campañas de sensibilización, formación y atención a víctimas bajo el lema 'Albacete dice no a las agresiones sexuales', una vez que "la violencia sexual es una de las formas de violencia más sistémicas y normalizadas en ambientes festivos".

En este sentido, la concejala ha señalado que la APEHT colaborará también esta Navidad con el Ayuntamiento en la lucha contra las agresiones sexuales, en virtud del convenio suscrito entre ambas entidades, asegurando que "es una pieza clave en la prevención, ya que desarrolla acciones dirigidas a hacer del ocio nocturno un entorno seguro y libre de agresiones sexuales, al tiempo que sensibiliza a los locales de ocio y a su personal para detectar situaciones de riesgo, ofrecer ayuda y derivar adecuadamente a los recursos de apoyo si fuese necesario".

En total, se han impreso 500 carteles que se colocarán en lugares clave de los locales de ocio nocturno, así como en comercios situados en las zonas aledañas.

Según ha señalado Gala de la Calzada, la Policía Local de Albacete trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de forma continuada durante todo el año, vela por la seguridad y actúa de forma preventiva para impedir comportamientos que puedan derivar en agresiones sexuales, asegurando que durante la Navidad seguirá implicada en acciones de prevención, sensibilización y protección a posibles víctimas a través del refuerzo de agentes durante las tardes y noches.

Además, la concejala ha destacado que desde la sección técnica de Igualdad se harán visitas a los locales de ocio de la ciudad para dar una formación mínima 'in situ', asegurando que el protocolo es fácil de seguir y entender.

Por su parte, la empresa Krimera se encargará de la realización de 'Rutas Violetas' los días 24 y 31 de diciembre, de 12.00 a 20.00 horas en un recorrido que cuenta con el visto bueno de la Policía Local para cubrir el 'tardeo', tal y como ha explicado Gala de la Calzada.

Irán identificadas con chalecos y su función principal será la de informar y sensibilizar, repartiendo folletos y merchandising de la campaña a la ciudadanía.

Gala de la Calzada ha deseado que esta Navidad esté libre de agresiones sexuales para que nuestra ciudad siga siendo un referente nacional en cuanto a disfrutar de las fiestas sin ningún tipo de violencias se refiere.