Albacete y Valladolid firman un protocolo de colaboración en turismo gastronómico

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a su homólogo vallisoletano, Jesús Julio Carnero, durante la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el vicepresidente de la Diputación albaceteña, Fran Valera, y su homónimo vallisoletano, Víctor Alonso Monge, han suscrito un protocolo de colaboración en el estand de Castilla y León en Fitur 2026 para crear sinergias que potencien el turismo en ambos territorios a través, principalmente, de la gastronomía.

Concretamente, este Protocolo establece el trabajo conjunto para fomentar el intercambio de conocimiento entre la ciudadanía de Albacete y Valladolid mediante la promoción de eventos turísticos que se celebren en ambas ciudades, prestando especial atención a la gastronomía como elemento clave y recurso turístico estratégico a desarrollar de forma conjunta a través de acciones concretas que se materializarán en futuros convenios específicos entre las entidades firmantes, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Asimismo, el protocolo contempla la participación en proyectos conjuntos de ámbito local, provincial, regional, nacional o internacional que se desarrollarán a través de convenios específicos, así como la creación de canales de contacto entre empresas de ambos territorios, estando prevista la organización de foros y jornadas de promoción inversa que faciliten la colaboración entre profesionales del sector turístico y gastronómico.

Con el objetivo de crear un espacio donde poder intercambiar información sobre iniciativas de interés y garantizar el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con el posicionamiento como destino turístico, se creará un grupo de trabajo integrado por responsables de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Albacete y Valladolid.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado que este acuerdo llega tras los firmados con con otras localidades como Madrid, Valencia, Alicante, Cartagena o Murcia dentro de la estategia de turismo del Gobierno municipal.

Serrano ha puesto en valor la hostelería que "día tras día se engrandece y proyecta la Marca Albacete con más fuerza al exterior gracias al magnífico trabajo diario que realizan los grandes profesionales del sector con los que tenemos la suerte de contar junto a la APEHT, convertida en una de las principales señas de identidad de la ciudad y un imán de atracción de visitantes".

El primer edil ha reivindicado el apoyo que el Ayuntamiento brinda al sector hostelero. "La hostelería es uno de los sectores más vivos, dinámicos y mejor valorados de Albacete", tal y como demuestra el éxito que año tras año cosechan sus jornadas gastronómicas en las que las tapas, los platos de cuchara o las croquetas se convierten en los grandes protagonistas.

Por otra parte, el alcalde ha destacado la importancia que tiene la cooperación entre administraciones para conseguir un mayor desarrollo y un futuro más próspero a través del turismo, señalando que "son muchos los lazos que nos unen a Albacete y a Valladolid y también lo que compartimos, como nuestra pasión por la hostelería, y por este motivo estoy convencido de que esta unión será muy beneficiosa para ambas partes".

En este sentido, ha recordado que "somos dos ciudades castellanas modernas, de interior, pero muy bien comunicadas con el centro y con la costa, con grandes valores naturales y patrimoniales, que apuestan por la calidad de vida y por un desarrollo económico y social donde el turismo juega un papel fundamental y que construyen su futuro sin complejos ni prepotencia, y sin marcarnos otro límite que el horizonte".

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha reivindicado que a través de este protocolo la Diputación de Albacete refuerza su apuesta por el turismo gastronómico como uno de los principales ejes de proyección de la provincia durante Fitur 2026, poniendo en valor un sector que se ha consolidado como uno de los grandes activos turísticos del territorio.

Valera ha destacado que la provincia de Albacete "lo tiene todo" para posicionarse como destino gastronómico de referencia: "producto de calidad, profesionales cualificados, grandes restaurantes y el respaldo decidido de las administraciones públicas".

Asimismo, el vicepresidente de la Institución provincial ha subrayado los elementos que unen a ambas provincias, como la cultura del vino y la enología, con denominaciones de origen, rutas del vino consolidadas y paquetes turísticos que, ha subrayado, "trascienden lo gastronómico para enlazar con el patrimonio histórico y natural".

A ello se suma "la tradición ligada al cordero, presente tanto en el Cordero Manchego como en el lechazo vallisoletano, productos emblemáticos que refuerzan una identidad culinaria compartida y con gran capacidad de atracción turística", ha explicado.

En este sentido, el vicepresidente ha señalado que la firma del protocolo supone un paso llamado a generar retorno social y económico para ambos territorios.

"El turismo gastronómico es mucho más que una experiencia culinaria: es una forma de generar oportunidades, fijar población y contar quiénes somos desde lo que mejor sabemos hacer", ha afirmado Valera, subrayando que este protocolo encaja plenamente en la estrategia que impulsa la Diputación junto al sector.

Finalmente, Valera ha concluido que "la gastronomía es cultura, paisaje, economía e identidad", reiterando el compromiso de la Diputación de Albacete de seguir apostando por ella como palanca de futuro provincial.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado que "con este acuerdo, Valladolid y Albacete unen su potencial gastronómico para ofrecer experiencias únicas a visitantes y residentes, reforzando nuestro compromiso con un turismo de calidad, sostenible y con identidad propia."

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alonso Monge ha puesto de manifiesto que la provincia de Valladolid es "un referente gastronómico que combina tradición, calidad y creatividad", asegurando que "con este convenio, reforzamos nuestra proyección como destino turístico, compartiendo experiencias y oportunidades con Albacete para seguir creciendo juntos".