El alcalde de Albacete demuestra ante notario que dijo la verdad sobre las irregularidades en exámenes de Policía Local

El PP pide que haga pública la transcripción del acta notarial con la literalidad del audio de WhatsApp y lo solicita formalmente

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha asegurado este martes que dijo la verdad cuando afirmó que no tuvo conocimiento de los hechos que denunció el PP, a través de su portavoz municipal, Manuel Serrano, en relación con los exámenes de la Policía Local hasta el mismo día en que los hizo públicos, el pasado 2 de febrero.

Para demostrarlo, Sáez ha explicado en una rueda de prensa que hizo entrega de su teléfono móvil a una notaria, para que, en presencia del secretario general del Ayuntamiento; la directora de la Asesoría Jurídica; la jefa de servicio de Régimen Jurídico y Administración Electrónica, y el responsable de la Sección Técnica de Informática, se procediera a la lectura de los mensajes enviados a través del servicio de mensajería de WhatsApp por el exmarido de una extrabajadora del Grupo Municipal Socialista.

"En el acta notarial queda acreditado que no mentí y que en ningún momento se me alertó sobre irregularidad alguna relacionada con los procesos de selección a la Policía Local de Albacete", ha indicado Sáez Cruz, recordando que el Ministerio Fiscal archivó la causa iniciada por Manuel Serrano y el Partido Popular de Albacete tras no hallar indicio de delito alguno. De hecho, ha incidido Sáez, esta persona no se presentó a ningún proceso de selección de la Policía Local de Albacete.

Asimismo, el alcalde de Albacete ha lamentado que la persona "que está utilizando" Manuel Serrano y el Partido Popular de Albacete "para esta campaña infame de descrédito" está condenada por malos tratos en el ámbito familiar y los hechos y circunstancias evidencian que tras este montaje se encuentra una venganza personal, tras una ruptura matrimonial, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

UN AUDIO "MANIPULADO"

En el acta notarial también se refleja que entre los mensajes que tenía sin leer de esta persona que se puso en contacto con el Partido Popular no figura ninguna de las capturas de pantalla que el partido del Manuel Serrano hizo públicas.

Además, Emilio Sáez ha hecho público que en el acta notarial también se pone de manifiesto que el audio al que hacía alusión el diario El Mundo, en una información publicada el pasado martes, 25 de abril, ha sido "manipulado para eliminar varias referencias a irregularidades en procesos selectivos de la Diputación Provincial de Albacete, cuando la presidía Paco Núñez, actual presidente del PP en Castilla-La Mancha y candidato a la presidencia regional".

A este hecho hay que añadir que, aunque en la mencionada información se hace alusión a un informe de los peritos informáticos judiciales, y el documento, de existir, en ningún caso formó parte de la causa iniciada y, posteriormente, archivada por la Fiscalía, por lo que el alcalde ha considerado que, además de rectificar, Manuel Serrano y el PP deben ofrecer muchas explicaciones.

"En primer lugar, sobre quién ha manipulado el audio que se puso a disposición del diario El Mundo, para inculparme y, a continuación, ofrecer una explicación tajante sobre los gastos de kilometraje percibidos por Paco Núñez, además de una explicación sobre las irregularidades en procesos de oposiciones en la Diputación Provincial de Albacete, cuando Paco Núñez presidía la institución", ha aclarado.

Emilio Sáez ha concluido subrayando que "nos encontramos ante hechos de gran gravedad, pues el PP ha orquestado una campaña infame para desprestigiarme, se ha manipulado un audio con el que pretendían demostrar que he mentido y, al final, queda claro que no mentía y decía la verdad, como afirmo ahora que todo forma parte de una maniobra sucia, para ensombrecer la gestión que se ha realizado al frente del Ayuntamiento y desviar la atención sobre los problemas de Paco Núñez para justificar sus pagos por kilometraje y ocultar alusiones a irregularidades en procesos selectivos de la Diputación, cuando Paco Núñez y el PP se encontraban al frente de su gestión".

PP QUIERE QUE EL AUDIO SE ESCUCHE EN EL PLENO

De su lado, la concejal del Grupo Popular Llanos Navarro, ha exigido a Emilio Sáez que "no siga mintiendo a los albaceteños y haga pública la transcripción del acta notarial con la literalidad del audio de WhatsApp que recibió del exmarido de su exasesora".

En este sentido, le ha pedido que "ponga este audio en una sesión plenaria en el Ayuntamiento para que los albaceteños conozcan su contenido y también las declaraciones que realizó en el pleno que solicitamos de manera expresa para esclarecer este asunto y entones la verdad sí que brillará con luz propia", ha informado el PP en nota de prensa.

La concejal del Grupo Popular ha preguntado a Sáez "por qué esconde lo que dice este audio y sigue mintiendo" y por qué no hace público el contenido o si acaso "implica a alguien más de su Ejecutiva o de su Gobierno".

Llanos Navarro se ha pronunciado de este modo tras hacerse pública la noticia donde Saéz asegura que ha entregado su teléfono móvil a un notario, en presencia de varios funcionarios municipales, considerando que "el paripé que Sáez ha hecho ante notario pone de manifiesto que el único límite que tiene son sus intereses y que si para conseguir lo que quiere tiene que mentir y enredar, lo hace, porque gobierna esta ciudad sin escrúpulos como si fuera su casa nueva a lo grande".

"El señor Sáez siempre da ventajas a la gente de su partido y a su familia en todo lo que tiene que ver con lo público en lugar de velar por los intereses de Albacete y de los albaceteños" porque "para él siempre estará antes el PSOE y su intereses personales, familiares y empresariales que esta ciudad y sus vecinos", ha manifestado.

Posteriormente, el PP ha comunicado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Reglamento Orgánico Municipal, ha solicitado que "con carácter inmediato" les sea entregada una copia de la citada acta notarial "con la literalidad del audio de Whatsapp recibido por el alcalde", tal y como ha explicado Llanos Navarro.