El alcalde Miguel Ángel Ruiz se perfila como candidato único a la presidencia del PP de Puertollano

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Puertollano (Ciudad Real) celebrará en la mañana de este sábado, en un conocido hotel, su Congreso local en el que el alcalde Miguel Ángel Ruiz se perfila como candidato único a presidir la Junta Local.

El evento contará con las intervenciones de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez; el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el candidato a presidir la Junta Local y alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz.

Si bien Miguel Ángel Ruiz se presentó a los últimos comicios locales como independiente, ingresó en las filas 'populares' en el Congreso Nacional de la formación celebrado en julio, cuando el primer edil de la ciudad minera fue designado vocal de la Junta Directiva Nacional.

El PP de Puertollano se encontraba desde octubre de 2017 sin una estructura orgánica avalada por los militantes, en manos de una gestora compuesta por Francisco Javier Luna Sáez como presidente, acompañado por los vocales Luis Fernando Rivilla, Luisa María Jurado, José Antonio Montero y Rosalía García Raya.

En aquel contexto un grupo de militantes del Partido Popular de Puertollano emprendió una recogida de firmas para pedir a los comités provincial y regional del PP la celebración de un Congreso Local "absolutamente necesario" para renovar la dirección de la formación en la ciudad industrial.

Tras la victoria electoral de Ruiz en mayo de 2023, el PP de Puertollano ha atravesado un periodo de virtual indefinición orgánica, que ahora llega a su fin.