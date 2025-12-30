El alcalde de Puertollano firma una gestión de "avances reales" que han recuperado la "autoestima colectiva" en 2025

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, considera que el año 2025 ha culminado un ciclo de "avances reales" para una ciudad que ha recuperado su "autoestima colectiva" y la confianza, "que cree en su presente y en su futuro" de la mano de una gestión municipal que sitúa al ciudadano como objetivo prioritario, merced al aumento de la inversión y a la reducción de la deuda pública.

En rueda de prensa, Ruiz ha destacado que 2025 ha estado marcado por la celebración de diferentes aniversarios, incluido el centenario de la concesión del título de ciudad, aunque ha enfatizado como noticia más significativa el inicio de las obras del Paseo del Bosque, con la aspiración de que todo esté listo para su apertura en 2026.

También ha remarcado el cambio de tendencia demográfica, hasta el punto de que se ha conseguido "revertir" la pérdida de población --con un incremento cercano a las 1.500 personas entre 2023 y 2025, según datos municipales-- y "revalorizar" el precio de la vivienda, como síntoma de la recuperación social y económica.

Bajando al terreno de la gestión, ha destacado la actuación en todas las barriadas, con numerosas obras de remodelación y una "especial atención" a la limpieza, incluido el fregado de aceras.

Tras recordar la importancia "histórica" que ha tenido la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo en el seno del consistorio, ha sacado pecho de las rebajas impositivas a la ciudadanía, con la supresión de la plusvalía y la bajada del IBI en un 6,2 %, modificando la factura del agua para que resulte más asequible a un segmento de la población.

En este contexto, ha destacado los más de dos millones de euros invertidos en la red de distribución de agua y saneamiento.

Respecto a la deuda municipal, ha recordado que se ha reducido un 83%, en dos años, tras registrar una deuda de 32 millones en 2023 y reducirla a 5,5 millones de euros a finales de 2025.

Este esfuerzo se ha logrado, a juicio del primer edil, sin menoscabo de los servicios sociales, que han visto elevada su consignación en los presupuestos municipales de 2026, "los más altos de los últimos años", y que vendrán respaldados por importantes proyectos vinculados a los fondos europeos del programa EDIL.

En el apartado de desarrollo empresarial, se ha referido a la llegada de Arctech y al avance de proyectos de economía circular como Valorgreen, Piroplast y Preco.

En todo caso sigue confiando en que salga adelante otro proyecto crucial para Puertollano, la acería verde de Hydnum Steel, que también proyecta una zona de carga ferroviaria en las inmediaciones del polígono La Nava.

En el apartado cultural ha mencionado la calidad y cantidad de las obras representadas en el Auditorio Municipal, la apertura de la Oficina de Turismo o la inclusión de grandes exposiciones en el Museo 'Cristina García Rodero'.

OTRAS INVERSIONES

Miguel Ángel Ruiz ha defendido asimismo la importancia de las inversiones en instalaciones deportivas, hasta alcanzar un montante de 600.000 euros, y otras actuaciones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, la señalización viaria, parques y jardines, la finalización del Museo de la Minería, el plan de asfaltado o el trabajo desarrollado para abrir nuevos parkings disuasorios.

Con la mirada puesta en 2026, el alcalde ha avanzado que se seguirá actuando en la plaza de Cervantes, se acabará la reparación de las rampas mecánicas del Carmen, y se seguirá trabajando en otros proyectos relacionados con los fondos EDIL, como el mercado "gastro", sin olvidarse de la climatización en los colegios, la rehabilitación de las instalaciones de la Dehesa Boyal o la instalación de los toldos en verano.

Para el regidor, Puertollano afronta así un ciclo diferente, con "logros palpables al salir a la calle" y la sensación generalizada entre empresarios y hosteleros de que se está recuperando el pulso social y económico.

De otro lado, y a preguntas de los periodistas, ha lamentado que un proyecto tan importante como la variante norte siga sin realizarse ante la parálisis del Gobierno de la Nación, "que no ha conseguido aprobar sus presupuestos y que está demostrando que está en otras cosas, en sobrevivir día a día, sin tener en cuenta a los ciudadanos".

En todo caso ha recordado que, al margen de esta variante, Repsol está potenciando la conexión con ferrocarril para distribuir productos químicos con Portugal y el Levante, y que Adif mantiene el proyecto de construir un cargadero de mercancías en La Nava.