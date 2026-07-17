Alcalde de Tamajón pide a afectados por el incendio de La Mierla que acaten las órdenes de la administración

incendio de La Mierla. - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tamajón (Guadalajara), Eugenio Esteban de la Morena, ha instado este viernes a los vecinos afectados por el incendio de La Mierla que "acaten" las órdenes que se están dando desde las administraciones responsables, y que colaboren porque en estos momentos "es muy importante".

"No nos pongamos rebeldes", ha pedido en declaraciones a Europa Press el primer edil, quien ha apuntado que si nos tenemos que ir de casa, porque así lo dicen las autoridades, "nos vamos". "Tenemos que ser consecuentes y tenemos que colaborar todos con la dirección del incendio", ha insistido.

Ha pedido así que todos acaten "las órdenes, o las normas o lo que nos digan desde arriba, porque no podemos estar creando problemas", y menos ante una situación como este incendio forestal donde "puede peligrar en el momento la vida de las personas".

Con un incendio cercano que ha propiciado el desalojo de hasta 100 personas, el alcalde de Tamajón --que tiene entre sus pedanías a Palancares, Muriel y Almiruete--, ha admitido que en Palancares durante la pasada noche hubo hasta cinco personas que no se fueron de sus viviendas "y se tienen que ir", por lo que ha pedido colaboración a los vecinos.

Según ha explicado, desde la pedanía de Muriel llegaron a Tamajón entre 50 y 60 personas y él mismo las convenció "para que se fueran a su vivienda habitual en Guadalajara o Madrid", ha comentado, incidiendo en la importancia de "colaborar" con la administración.

De otro lado, el alcalde ha reconocido que la situación por el incendio está "muy complicada" porque se trata de "una zona con una masa forestal grandísima" y con una orografía "muy dificultosa".

No obstante, ha señalado que todo el mundo está "colaborando" y ha agradecido el trabajo que están haciendo tanto la Junta, como la Diputación como todos los implicados, consciente de que "no se puede hacer otra cosa" ahora mismo.

Eugenio Esteban de la Morena sí ha querido destacar que esta zona está "totalmente despoblada, totalmente abandonada" y que hay pueblos que llevan en esta situación unos 50, 100 o más de 200 años. "De aquí se va la gente, los propietarios abandonan los terrenos y las administraciones no tienen medios para controlar esto". "Si el hombre no domina el monte, el monte acaba con el hombre", ha resumido.