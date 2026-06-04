El alcalde de Toledo defiende que la visita de Feijóo al Corpus respetó "estrictamente" el protocolo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el Corpus Christi. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que la visita a la ciudad realizada este miércoles por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para participar en la carrera procesional del Corpus Christi respetó "estrictamente" el protocolo.

Así lo ha afirmado este jueves el alcalde a preguntas de los medios antes de participar en la misa y posterior procesión del Corpus Christi, después de que concejales tanto de Vox como del PSOE abandonaran la carrera procesional criticando que el PP convirtiera en un acto de "propaganda" partidista este acto institucional.

"Se respetó estrictamente el protocolo, especialmente ayer, quizá seguramente mejor que ninguno de los últimos años", ha aseverado el primer edil, insistiendo en que se respetó "como se respeta hoy en la Catedral, como se respetan los actos militares también de la Academia de Infantería, como se debe respetar el desfile que tendremos". "Y es nuestra obligación", ha apostillado.

Fue este miércoles cuando el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, de Vox, anunciaba que se había "visto obligado" a abandonar la comitiva por el "lamentable espectáculo de algunos responsables del PP" al haber "convertido un acto tradicional, reflejo de la esencia de la ciudad, en un acto político".

Por su parte, desde el PSOE local también afirmaban en un comunicado que el alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez, había "utilizado una de las tradiciones más importantes y representativas" de la ciudad para "hacer propaganda partidista, convirtiendo un acto institucional en un escaparate del PP con la presencia de destacados cargos nacionales de su formación", lo que motivó que sus ediles también abandonaran la carrera procesional.