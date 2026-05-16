El alcalde de Velada anuncia su abandono del cargo por motivos de salud tras 11 años al frente del Ayuntamiento

El alcalde de Velada, José Luis Cebadera Amigo, durante la inauguración de la Escuela Infantil, en la que ha anunciado su renuncia. - JCCM

TOLEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Velada (Toledo), José Luis Cebadera Amigo, ha anunciado este sábado su abandono del cargo de primer edil del municipio toledano, tras 11 años al frente del Ejecutivo local. Asumirá el cargo el hasta ahora primer teniente de alcalde, Gustavo Acosta.

Durante el acto de inauguración de la Escuela Infantil de la localidad, en el que ha estado acompañado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Educación, Amador Pastor, Cebadera ha señalado que "llegado a este punto, con el corazón tranquilo, por haber cumplido ese sueño, entiendo que ha llegado el momento de que, como a los toreros, este alcalde se corte la coleta".

"Desgraciadamente la salud no me ha acompañado en este último tiempo y por responsabilidad hacia mi pueblo y por el amor a mi familia ha llegado el momento de dar un paso atrás", ha apuntado Cebadera Amigo.

"Me voy con muchos sueños cumplidos, con el orgullo de haber trabajado para el pueblo que me vio nacer", ha concluido, dando las gracias y también pidiendo perdón y comprensión por los errores que se hayan podido cometer en más de una década al frente del Consistorio.

El alcalde ha sido arropado por el Ejecutivo regional, recibiendo el agradecimiento del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Educación.

"Por un lado, siempre es triste que una buena gente, un buen amigo, porque lo hemos sido, y una persona decente digna, pues, por razones evidentes de salud, ceda el testigo", ha apuntado el presidente autonómico.

"Pero si me lo permitís, también es alegría", ha matizado García-Page, apuntando que concluye su mandato "con el único patrimonio que debiéramos buscar los políticos, que es el respeto y ojalá que además de respeto, cariño de la gente".

"José Luis sabe que lo importante en la política al final es servir", ha afirmado el mandatario autonómico.