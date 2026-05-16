Page inaugura la nueva Escuela Infantil de Velada que atenderá a los niños de 0 a 3 años en el municipio

Inauguración de la Escuela Infantil de Velada. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este sábado la nueva Escuela Infantil de Velada, Toledo, que atenderá a los niños de 0 a 3 años en el municipio a partir del próximo mes de septiembre.

En un acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Velada, José Luis Cebadera, y el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otras autoridades, el mandatario autonómico ha reivindicado la apuesta de la región por la educación infantil.

En este sentido, ha anunciado que el próximo lunes acudirá a dos municipios de la provincia de Albacete, Letur y Elche de la Sierra, para inaugurar también sendas escuelas infantiles.

El mandatario autonómico ha destacado que a lo largo de su mandato han sido abiertos "146 centros de atención a la infancia". "Queremos seguir generando, sobre todo, de dos a tres años, la incorporación al mundo educativo, porque ya empiezan a socializar, a aprender valores", ha señalado.

"Lo verdaderamente importante es que en la escuela infantil ya se empiecen a enseñar valores. Ya de por sí no es poca cosa el valor de que estén los niños juntos, porque lo peor que hace la tecnología de hoy es separarnos", ha valorado García-Page.

Asimismo, ha adelantado que el próximo 16 de junio, el Consejo de Gobierno aprobará una partida de 5 millones de euros para concluir las obras de ampliación y construcción del CEIP 'Andrés Arango' de Velada.

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Por su parte, Amador Pastor ha subrayado que la Estrategia de Escolarización de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha supone un impulso al arraigo en municipios como Velada.

El consejero de Educación también ha puesto en valor las oportunidades laborales que ofrece, con puestos en un sector especialmente feminizado.

Amador Pastor ha indicado que la nueva Escuela Infantil de Velada va destinada a ampliar la oferta educativa de 0 a 3 años en el medio rural. La actuación se enmarca en el programa estatal de impulso a la escolarización infantil financiado con fondos europeos Next Generation.

El edificio se ha proyectado en una sola planta sobre una parcela de más de 2.100 metros cuadrados situada en la calle Bosque de Velada, dentro de una zona dotacional donde también se ubican otras infraestructuras públicas.

La escuela cuenta con tres aulas diferenciadas por edades -0-1, 1-2 y 2-3 años-, cada una con aseos y zonas específicas de descanso y cambio, además de sala de usos múltiples, cocina, despachos, salas de personal, vestuarios, almacenes y espacios para familias y AMPA.

En total, el proyecto contempla cerca de 700 metros cuadrados construidos.

Desde el punto de vista técnico y arquitectónico, el proyecto apuesta por un diseño funcional, accesible y energéticamente eficiente.

El edificio cuenta con cubierta plana invertida, aislamiento térmico reforzado, carpinterías con rotura de puente térmico, climatización mediante aerotermia y ventilación por conductos.

Además, incorpora criterios de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, con materiales adaptados a la normativa educativa y constructiva vigente y una distribución pensada para favorecer la iluminación natural, la ventilación y la conexión entre aulas y espacios exteriores.